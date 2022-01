La Russie qualifie les membres des Pussy Riot d’« agents étrangers »

Nadya Tolokonnikova et Nika Nikulshina des Pussy Riot ont été officiellement qualifiées d’« agents étrangers » par le gouvernement russe, BBC News et Associated Press rapportent. La désignation est un effort du gouvernement russe pour étouffer la dissidence et discréditer toute personne portant l’étiquette. Les « agents étrangers » sont tenus d’ajouter des déclarations de non-responsabilité à leurs publications sur les réseaux sociaux, à leurs reportages et à tout autre contenu destiné au public.

Pussy Riot a reconnu l’exigence de non-responsabilité dans un tweet, mais a ajouté qu’ils ne respecteraient pas l’exigence et feraient appel de la décision devant les tribunaux. « La Russie sera libre », ont-ils écrit. Plus tôt cette semaine, il a été signalé que l’organisation de défense des droits humains Memorial avait été fermée pour ne pas s’être identifiée en tant qu’agent étranger.

Tolokonnikova a été arrêtée et a passé deux ans en prison après une manifestation en 2012 à l’intérieur de la cathédrale Christ-Sauveur de Moscou. Nikulshina a été arrêtée avec d’autres membres des Pussy Riot pour s’être précipitée sur le terrain lors de la finale de la Coupe du monde 2018 à Moscou.