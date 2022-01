La Russie regarde vers l’est alors que la liaison avec la Chine menace d’envenimer la crise du gaz en Europe

Le président russe Vladimir Poutine s’entretient avec le président chinois Xi Jinping – SPUTNIK/REUTERS

Lorsque Vladimir Poutine assistera aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février, il est sûr d’avoir un œil sur un nouvel accord énergétique majeur qui renforcerait les liens de la Russie avec la superpuissance de l’Est.

Poutine et son homologue chinois, Xi Jinping, seraient en train de finaliser un accord avec la Russie pour plus que doubler les exportations de gaz par pipeline vers la Chine. Cela signifierait jusqu’à cinquante milliards de mètres cubes (bcm) de gaz naturel de plus transporté chaque année via un nouveau pipeline majeur – Power of Siberia 2.

Bien que l’Europe ait été en proie ces derniers mois à des tensions autour du nouveau gazoduc russe vers l’Allemagne, Nord Stream 2, et à la flambée des prix du gaz, les plans de Poutine pour une capacité presque équivalente allant dans la direction opposée ont été moins remarqués.

Les experts mettent en garde contre l’impact sur la sécurité et les prix énergétiques européens, et contre l’emprise croissante de Moscou sur les marchés mondiaux à un moment de turbulences pour l’approvisionnement énergétique dans le but de réduire les émissions de carbone.

« Si le projet est signé et que le gazoduc est achevé, la Russie pourra vendre du gaz des mêmes champs qui servent [the West], et cette diversification fournit un effet de levier supplémentaire », prévient Alexander Gabuev, président du programme Russie dans l’Asie-Pacifique du groupe de réflexion Carnegie Moscow Center. « C’est un volume assez important.

L’accord potentiel pour le nouveau gazoduc approche dans un contexte de pénurie mondiale d’approvisionnement en gaz qui a poussé les prix à des niveaux record et provoqué une forte augmentation des factures d’énergie des ménages et des entreprises au Royaume-Uni et en Europe.

Environ 40 % du gaz européen provient de Russie et une partie est exportée vers le Royaume-Uni. Alors que la Grande-Bretagne obtient peu de gaz directement de la Russie, ses prix suivent de près ceux du continent.

Les liens énergétiques de la Chine et de la Russie se sont approfondis ces dernières années. Le premier gazoduc direct entre les deux, Power of Siberia, a ouvert ses portes en 2019 et s’étend sur 2 200 km entre le nord de la Chine et les gisements de gaz de Kovykta et Chayanda en Sibérie orientale.

Les flux augmentent vers sa capacité de 38 milliards de mètres cubes par an, qui devrait être atteinte en 2024, tandis que plus que prévu a été pompé ces derniers mois pour atténuer les pénuries d’énergie en Chine qui menacent sa productivité.

Alors que la Chine essaie de réduire sa dépendance au charbon, la demande du pays en gaz naturel augmente. Pendant ce temps, la Russie veille à se diversifier de l’Europe où l’avenir du gaz naturel est incertain alors que le continent cherche à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Elle vend actuellement environ 180 milliards de m3 par an en Europe.

Et tandis que les champs de Sibérie orientale rattachés à l’itinéraire actuel n’approvisionnent que la Chine, le nouveau gazoduc potentiel reliant la Chine et la Russie utilisera le gaz de la région de Yamal en Sibérie occidentale qui alimente également l’Europe. Elle pose des questions pour l’approvisionnement futur du continent.

On pense qu’il y a suffisamment de gaz dans la région de Yamal pour approvisionner les deux marchés, mais la Russie pourrait tirer parti de la diversité de sa clientèle.

« La question est de savoir si [increase production to serve both centres] ou optimiserait-il entre les deux – vendre sur le marché qui va payer le prix le plus élevé », demande Tomas Marzec-Manser, responsable de l’analyse des gaz chez ICIS.

La Chine peut se permettre d’acheter de plus grandes quantités. Elle achète du gaz par pipeline dans le cadre de contrats à long terme liés aux prix du pétrole, une caractéristique commune de l’industrie gazière internationale. Ainsi le montant payé récemment est moindre qu’en Europe, qui mise davantage sur des contrats à court terme et sur le marché spot où les prix s’envolent.

En octobre, la Chine payait 4 à 7 dollars par Mmbtu (3 à 5 livres sterling), alors même que les prix en Europe dépassaient les 20 dollars par Mmbtu, selon les données d’ICIS.

« Il s’agit d’un changement progressif de clientèle, ce que les Européens doivent garder à l’esprit », déclare Filip Medunic, du groupe de réflexion du Conseil européen des relations étrangères.

Si cela arrive au point où la Russie peut se permettre de ne pas approvisionner l’Europe et veut utiliser l’approvisionnement en gaz comme outil politique, note-t-il, « c’est vraiment dangereux, car c’est très difficile à résoudre ».

Medunic exhorte l’Europe à s’assurer qu’elle a les bons contrats en place afin que « nous ne nous retrouvions pas dans une situation en hiver où il n’y en a pas assez et nous devons en demander plus ».

Gabuev met également en garde contre les risques potentiels pour Moscou de devenir trop dépendant de Pékin. L’Australie a récemment vu un blocage officieux sur certaines importations en Chine dans ce qui a été perçu comme des représailles politiques.

Alors que Power of Siberia 2 fait l’objet de discussions depuis des années, il a pris un nouvel élan au milieu des tensions avec l’Occident. Les critiques accusent la Russie d’aggraver la crise énergétique de l’Europe, arguant que Poutine retient des approvisionnements supplémentaires en gaz pour faire pression sur les régulateurs allemands pour qu’ils démarrent le gazoduc Nord Stream 2 sous la mer Baltique.

Selon certaines informations, Poutine et Xi ont discuté du pipeline lors d’un appel le 15 décembre tandis que le président russe a ensuite accueilli Ukhnaagiin Khürelsükh, le président de la Mongolie, où le pipeline passera.

Parallèlement, Gazprom, le géant gazier d’État russe, mène une étude de faisabilité pour le gazoduc qui serait construit aux côtés de la China National Petroleum Corporation. Le scénario de base de Platts Analytics s’attend à ce qu’il se poursuive, les flux devant commencer dès 2027.

L’accord d’approvisionnement en gaz derrière le gazoduc existant ayant été signé peu après les Jeux olympiques d’hiver de la Russie en 2014, le concours de cette année à Pékin pourrait une fois de plus s’avérer le catalyseur d’un accord.

« Nous ne savons pas si le contrat sera prêt d’ici là », déclare Gabuev.

« Mais je pense qu’il y a beaucoup d’incitations politiques et commerciales à le signer le plus tôt possible lors du premier face-à-face en près de trois ans. »