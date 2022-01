La Russie remporte le double contre l’Italie et se classe en demi-finale

01/06/2022 à 10:22 CET

Les Russes Daniel Medvedev Oui safiulline romaine Ils ont remporté le double décisif par 7-5, 4-6 et 10-5 pour s’assurer une place en demi-finale de la Coupe ATP qui débutera ce vendredi à la Ken Rosewell Arena de Sydney.

Il s’agissait du premier match de l’édition en cours du tournoi par équipes au cours duquel les quatre participants du simple ont pris la piste pour disputer le dernier point du double.

Les Russes, qui ont été confirmés comme les joueurs avec le plus de minutes sur le terrain en raison de leurs fonds de garde-robe limités, ont réalisé deux pauses et accumulé 89% des points avec les premiers services qui les ont aidés à maintenir l’espoir de défendre le titre de l’année dernière. intact.

Medvedev (2) était chargé de forcer le double final après avoir égalé le choc entre la Russie et l’Italie avec une victoire épique sur Matteo Berrettini (7) 6-2, 6-7 (5) et 6-4 dans ce qui a été le match le plus excitant à ce jour de l’actuelle Coupe ATP.

« Les deux premiers points du dernier match ont été exceptionnels. Dans le premier set je l’avais sous contrôle mais quand on joue un top 10 parfois les choses changent & rdquor;, a commenté le champion en titre de l’Open des États-Unis Medvedev.

Au premier point de la matinée, Jannik pécheur (10) survécu à l’arme secrète de la Russie, safiulline romaine (167) après avoir sauvé trois points de set dans le premier set pour vaincre par un serré 7-6 (6) et 6-3.

Le jeune Italien a également réussi à sauver dix des onze balles de break qu’il a concédées dans un match où il a subi plus d’usure physique par rapport à ses deux premiers duels.

« J’ai dû jouer mon meilleur tennis dans les moments importants. Il a joué incroyable. J’ai encore beaucoup de choses à améliorer & rdquor;, a expliqué Sinner pour clôturer une phase de poules complète des victoires.

La Russie affrontera en demi-finale les champions du groupe C, qui seront la Grande-Bretagne ou le Canada.