La Russie, rival idéal de la Croatie pour se qualifier pour la Coupe du monde

14/11/2021

Le à 20:17 CET

La Croatie de Luka Modric a battu la Russie 1-0 avec un but contre son camp de Kudryashov dans les phases finales du match et a scellé sa qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec 23 points, sept victoires, deux nuls et une seule défaite, l’équipe des Balkans s’impose comme la première du groupe devant la Russie.

Ceux de l’Est, qui ont fait leurs devoirs (6-0) contre Chypre la veille, Ils n’ont pas pu donner la cloche en tant que visiteurs malgré le fait que l’égalité les a laissés en tête du groupe. Bien qu’il soit combatif et limite le potentiel offensif de la Croatie, une erreur inattendue dans un centre latéral condamné au repêchage à l’équipe de Valeri Karpin.

6 – La Russie est sans victoire lors de sa six confrontation avec la Croatie toutes compétitions confondues (D3 L3), n’ayant pas réussi à marquer en quatre matchs. Seconde. # & KHcy; & ocy; & rcy; & vcy; & acy; & tcy; & icy; & yacy; & Rcy; & ocy; & scy; & scy; & icy; & yacy; pic.twitter.com/M3sXaQe1t5 – OptaIvan (@OptaIvan) 14 novembre 2021

Les Russes, en fait, ont succombé aux données et aux statistiques : Ils ont signé leur septième face-à-face sans victoire avec quatre défaites et trois nuls et aussi le cinquième d’affilée sans marquer toutes compétitions confondues.. La Russie, avec 22 points et devant la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte, disputera le repêchage.

La Croatie rejoint l’Allemagne, le Danemark, la Belgique et la France

L’équipe des Balkans, dirigée par le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric, a obtenu le billet pour la Coupe du monde au Qatar 2022 en tant que vice-champion mondial actuel et rejoint Allemagne, Danemark, Belgique et France, les seules équipes européennes à avoir déjà franchi le pas. Aussi le Qatar, en tant qu’hôte, et le Brésil, les deux autres.

Le joueur blanc pourrait disputer son dernier grand tournoi international avec l’équipe nationale du Qatar. En tant que l’un des joueurs les plus importants du Real Madrid, le Croate est le joueur qui a disputé le plus de matchs dans l’histoire de l’équipe nationale avec 146 matchs et est également le sixième meilleur buteur avec 20 buts..