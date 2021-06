La Russie s’apprête à détacher un énorme morceau de la Station spatiale internationale – .

La Russie envisage peut-être de quitter la Station spatiale internationale dans un avenir pas si lointain, mais jusqu’à ce que le pays cesse d’envoyer ses cosmonautes vers le ciel, il doit s’assurer que sa moitié de l’ISS fonctionne comme prévu. À cette fin, une paire de cosmonautes russes a quitté le laboratoire en orbite hier pour se lancer dans une longue sortie dans l’espace qui s’est terminée par le déclassement officiel du module Pirs russe. Le module sera bientôt libéré de la station spatiale. À ce stade, il dérivera vers la Terre et sera complètement détruit.

La Russie entretient la moitié de l’ISS et les États-Unis l’autre moitié. Le module Pirs a été utilisé comme port d’amarrage pour les engins spatiaux, mais la Russie n’en a plus besoin et préférerait avoir le nouveau module Nauka à sa place. Nauka sera équipé d’une variété d’équipements qui permettront de mener encore plus de science à bord, mais d’abord, le module Pirs doit être complètement éliminé.

Meilleure offre du jour Argent gratuit d’Amazon : achetez une carte-cadeau électronique de 40 $+ avec le code promotionnel GIFTFORPD21, obtenez un crédit gratuit de 10 $ (membres Prime uniquement) Prix : 50,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : GIFTFORPD21 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme le rapporte NASASpaceflight, la sortie dans l’espace avait un certain nombre d’objectifs, mais l’objectif principal était de préparer le module Pirs à être éventuellement lâché. En plus de cela, les cosmonautes ont abordé un régulateur de débit de carburant défectueux sur un module séparé et l’ont jeté, ont resserré quelques boulons et ont inspecté d’autres zones du vaisseau spatial.

Pour mettre hors service le module Pirs, les scientifiques ont dû déconnecter des câbles et préparer d’autres matériels pour le moment où le module sera détaché. Lorsque de nouveaux modules sont installés sur l’ISS, ils doivent être intégrés dans les systèmes du vaisseau spatial, ce qui signifie que de nombreuses connexions doivent être établies à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Maintenant que le module Pirs est effectivement coupé de la station spatiale, il sera libre de s’envoler le jour venu.

Pirs est le premier module de l’ISS à être complètement déclassé, et il sera évidemment aussi le premier à être jeté dans l’espace. Le module, qui permettait également la sortie lors des sorties dans l’espace en plus de servir de lieu d’amarrage, devrait être complètement détruit lorsqu’il est libéré et tombe dans l’atmosphère terrestre. La friction intense devrait totalement effacer le module et empêcher tout débris important de remonter à la surface bien en dessous.

À l’heure actuelle, le module devrait être supprimé après le 17 juillet, bien que nous ne connaissions pas la date exacte. Le nouveau module scientifique, Nauka, sera envoyé en vol à peu près au même moment, de sorte que le basculement entre les deux modules se fera probablement dans un laps de temps très court.

La Station spatiale internationale ne rajeunit pas et ce n’est un secret pour personne que certaines parties du vaisseau spatial ne sont pas en très bon état. La Russie a dû faire face à un certain nombre de fuites d’air ces dernières années, et d’autres désagréments embêtants sont apparus régulièrement. Cela dit, l’ISS est toujours un laboratoire entièrement fonctionnel et il se trouve également qu’elle est en orbite autour de la Terre, ce qui en fait le seul endroit où certains types de recherche peuvent être menés. Plus il reste opérationnel longtemps, mieux c’est.

Meilleure offre du jour OMG… une solution de soulagement des piqûres de moustiques qui fonctionne réellement coûte moins de 10 $ sur Amazon ! Prix : 9,95 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission