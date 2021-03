La Russie se tourne vers la Chine comme nouveau partenaire d’exploration spatiale – Spaceflight Now

La décision de la Russie de s’associer à la Chine sur une station de recherche lunaire prévue, et de ne pas rejoindre le programme lunaire Artemis dirigé par les États-Unis, a été décevante après plus de deux décennies de coopération sur la Station spatiale internationale, a déclaré le principal responsable des vols spatiaux habités de la NASA.

Les responsables spatiaux russes et chinois ont signé un protocole d’accord le 9 mars pour s’associer à une station de recherche lunaire internationale. Le programme lunaire conjoint est «ouvert à tous les pays intéressés et partenaires internationaux», a déclaré l’administration nationale chinoise dans un communiqué.

Le concept poursuivi par la Chine et la Russie pourrait inclure des éléments robotiques et en équipage à la surface de la lune, probablement au pôle sud lunaire. Les pays ont déclaré que le programme d’exploration pourrait également constituer une plate-forme scientifique à long terme en orbite autour de la lune.

La Station internationale de recherche lunaire « mènera des activités de recherche scientifique multidisciplinaires et multi-objectifs telles que l’exploration et l’utilisation lunaire, l’observation lunaire, l’expérience scientifique de base et la vérification technique », a déclaré l’agence spatiale chinoise.

Les responsables chinois et russes ont déclaré que les pays «formuleront conjointement une feuille de route» pour la construction de la station de recherche lunaire et collaboreront étroitement à la planification, à la démonstration, à la conception, au développement, à la mise en œuvre et à l’exploitation de l’avant-poste. Ils feront également la promotion du projet auprès des «communautés spatiales internationales», ont indiqué les agences spatiales dans un communiqué.

La Chine a un programme d’exploration robotique lunaire avancé. En 2019, la Chine a fait atterrir le premier vaisseau spatial de l’autre côté de la lune, et la mission chinoise Chang’e 5 a renvoyé l’année dernière les premiers échantillons de la surface lunaire depuis 1976, lorsque le russe a envoyé sa dernière mission robotique sur la lune.

La Russie est en train de développer un atterrisseur nommé Luna 25 qui pourrait se lancer sur la lune avant la fin de cette année, la première mission dans une relance du programme Luna de l’ère soviétique. Deux missions de suivi, Luna 26 et Luna 27, mettront en orbite autour de la Lune et tenteront un atterrissage près du pôle sud. L’atterrisseur Luna 27, dont le lancement est prévu en 2025, transportera des instruments de l’Agence spatiale européenne, notamment une perceuse et un mini-laboratoire sophistiqué pour analyser le sol lunaire à la recherche de glace d’eau.

Les nations européennes ont également accepté de mener des expériences sur des missions lunaires chinoises.

La prochaine mission lunaire robotique de la Chine, Chang’e 6, devrait être lancée en 2023 ou 2024. S’appuyant sur la mission Chang’e 5 l’année dernière, l’objectif de Chang’e 6 sera de collecter et de renvoyer des échantillons sur Terre à partir d’un emplacement proche de la pôle sud de la lune.

À peu près à la même époque, la Chine prévoit de lancer la mission Chang’e 7, une ambitieuse expédition multi-satellites comprenant un orbiteur lunaire, un atterrisseur, un rover, une «trémie» pour survoler la surface lunaire et un satellite de relais de communication.

Avant la fin des années 2020, la Chine envisage de lancer une autre mission robotique nommée Chang’e 8 sur un site proche du pôle sud lunaire. Chang’e 8 testera des technologies de fabrication dans l’espace et de récolte de ressources lunaires qui pourraient être utilisées par une mission d’atterrissage avec équipage.

Les responsables chinois et russes n’ont pas dit la semaine dernière quand la Station internationale de recherche lunaire pourrait être opérationnelle, mais la Chine a précédemment déclaré qu’elle pourrait être prête pour des atterrissages lunaires avec équipage dans les années 2030.

La Station internationale de recherche lunaire ressemble au programme Artemis de la NASA, qui comprendra une mini-station spatiale en orbite près de la lune appelée Gateway, ainsi que des missions en équipage soutenues vers le pôle sud de la lune. L’objectif du programme Artemis est de mettre en place une présence humaine permanente sur la Lune et d’affiner les technologies nécessaires aux futurs voyages vers Mars.

La NASA a signé des protocoles d’entente avec l’ESA et les gouvernements du Japon et du Canada pour travailler ensemble sur les missions Artemis. Tous sont partenaires de la Station spatiale internationale en orbite terrestre basse et fourniront les principaux éléments de la station spatiale Gateway.

«Je pense que nous avons été déçus», a déclaré Kathy Lueders, administratrice associée de la direction de la mission d’exploration et d’exploitation humaine de la NASA. «Je pense que la Station spatiale internationale a vraiment été une excellente collaboration internationale, mais l’un de nos excellents partenariats a été avec nos homologues russes.»

La Station spatiale internationale devrait rester opérationnelle jusqu’à la fin des années 2020, lorsque la NASA espère qu’une société commerciale sera prête avec un avant-poste de recherche privé en orbite terrestre basse. Si cela se produit, la NASA et d’autres agences spatiales gouvernementales pourraient acheter l’accès à la station spatiale commerciale pour les astronautes et les expériences scientifiques, plutôt que d’exploiter l’ensemble du complexe de recherche.

La Russie a «été un partenaire qui a fait les choses très, très différemment, et nous avons beaucoup appris d’eux», a déclaré Lueders le mois dernier, lorsque la Russie a annoncé son intention de s’associer à la Chine. «Nous avons honnêtement appris une tonne. Nous avons tendance à être en quelque sorte des ingénieurs de finesse, et ils sont simplement robustes… Nous avons donc appris du partenariat avec eux, et nous espérions continuer ce partenariat autour de la surface lunaire.

«Nous comprenons maintenant qu’ils ont des priorités différentes, et actuellement ils ont dit que ce n’est pas un partenariat qui correspond à ce qu’ils pensent. Mais j’espère qu’avec le temps, nous lierons de futurs partenariats.

«Je suis convaincu que la NASA est un moyen pour nous… de pouvoir créer des liens qui nous lient à travers les bons et les mauvais moments. J’espère donc trouver d’autres moyens pour être en mesure de nous aider à traverser les nations et être en mesure de travailler ensemble de manière pacifique à l’avenir », a déclaré Lueders.

«La coopération entre la NASA, Roscosmos et d’autres agences spatiales a joué un rôle déterminant dans le succès à long terme de la Station spatiale internationale», a déclaré Monica Witt, porte-parole de la NASA. «Nous sommes impatients d’étendre les relations et les leçons tirées de l’ISS lors de la construction de la passerelle, qui constituera la pierre angulaire des opérations lunaires durables tout en démontrant des technologies et des processus clés pour une mission humaine historique sur Mars.

« Alors que Roscosmos a informé la NASA qu’elle ne souhaitait pas faire partie du partenariat Gateway pour le moment, ils ont proposé de continuer à explorer l’interopérabilité et nous nous félicitons d’une telle discussion », a déclaré Witt dans un communiqué écrit.

La NASA voulait que la Russie construise un sas pour soutenir les sorties dans l’espace des astronautes à l’extérieur de la passerelle. Witt a déclaré que la NASA prévoyait toujours d’ajouter un sas à la passerelle en 2028, et a déclaré que l’agence «envisagera d’autres options pour le fournisseur du sas».

L’agence spatiale américaine a également conclu des accords connus sous le nom d’accords Artemis, qui définissent des principes d’exploration et des attentes en matière de normes de comportement dans l’espace. Les principes comprennent l’exploration pacifique, la transparence, l’interopérabilité, l’aide d’urgence, l’enregistrement des objets spatiaux artificiels et la diffusion publique de données scientifiques.

Les premiers signataires des accords Artemis sont les États-Unis, l’Australie, le Canada, le Japon, le Luxembourg, l’Italie, l’Ukraine, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis.

La Russie n’a fait part d’aucune intention de signer les accords. La NASA est légalement interdite de partenariats bilatéraux avec la Chine dans le domaine de l’exploration spatiale.

La NASA prévoit d’utiliser un mélange de lancements en utilisant la nouvelle fusée de transport lourd du système de lancement spatial de l’agence, des fusées commerciales, la capsule d’équipage Orion et des atterrisseurs lunaires privés et financés par le gouvernement pour les missions Artemis.

La Russie est le plus grand partenaire de la NASA sur la Station spatiale internationale, un partenariat cimenté en 1993 après la fin de la guerre froide. Mais les fractures entre les partenaires se multiplient à mesure que les relations diplomatiques se sont détériorées ces dernières années. En octobre dernier, le chef de Roscosmos – l’agence spatiale russe – a déclaré que le programme Artemis était «trop centré sur les États-Unis». «Nos partenaires américains en font activement la promotion», a déclaré Dmitry Rogozin, directeur général de Roscosmos, lors d’un panel virtuel du Congrès international d’astronautique en octobre. «À notre avis, Lunar Gateway, dans sa forme actuelle, est trop centrée sur les États-Unis.» « La Russie est susceptible de s’abstenir d’y participer à grande échelle », a déclaré Rogozin à propos de la porte d’entrée. Rogozin a déclaré l’année dernière que Roscosmos souhaitait s’assurer que son vaisseau spatial d’équipage Orel de nouvelle génération puisse s’amarrer à la passerelle. Le vaisseau spatial Orel est en cours de développement pour remplacer la capsule d’équipage russe Soyouz, et sera conçu pour transporter les astronautes en orbite terrestre basse et vers des destinations au-delà. Le vaisseau spatial Orel « est conçu pour les futures missions habitées nationales, et en cas de besoin, il peut également être utilisé au profit de nos partenaires comme option de secours pour lancer des astronautes dans l’espace ou les ramener d’orbite », a déclaré Rogozin. La Chine développe également une capsule d’équipage de nouvelle génération capable de ramener les astronautes à la maison depuis la lune. «En parlant de notre programme, c’est d’abord et avant tout un programme national. Les États-Unis, avec leurs partenaires, poursuivent leur programme Artemis », a déclaré Rogozin. «Même si la Russie ne saisit pas l’occasion de participer au programme Artemis, cela ne signifie pas nécessairement que nos bateaux ne doivent pas être adaptés pour s’accrocher les uns aux autres.» Dans un tweet lundi, Rogozine a écrit: «Les plans de la Russie et de la Chine sur la lune sont ouverts à une large participation internationale. Il ne s’agit pas de confrontation, mais de coopération dans l’exploration de la lune. » Mark Kirasich, administrateur adjoint adjoint de la NASA pour les systèmes d’exploration avancés, a déclaré le mois dernier que l’agence spatiale américaine continuerait à travailler avec la Russie sur les normes techniques pour garantir que les vaisseaux spatiaux américains et russes seront capables de s’amarrer dans l’espace.

