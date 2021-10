La Russie s’effondre : la crise hivernale au Royaume-Uni est évitée alors que Poutine augmente ses stocks de gaz : « Meilleure situation ! | Sciences | Nouvelles

Le président Vladimir Poutine a rencontré des responsables de Gazprom, la société gazière russe appartenant à l’État, et a ordonné à la société d’envoyer plus de gaz dans l’UE, ce qui a immédiatement vu les prix chuter. Lors d’un appel avec des responsables mercredi, M. Poutine a demandé au géant gazier de fournir des unités de stockage en Autriche et en Allemagne après le 8 novembre, date à laquelle les dépôts nationaux de la Russie devraient être remplis. Les commerçants ont déclaré que les commentaires de M. Poutine avaient contribué à faire baisser rapidement les prix.

M. Poutine a déclaré : « Cela permettra de remplir nos engagements contractuels de manière fiable, stable et cohérente et d’approvisionner nos partenaires européens en gaz en automne et en hiver.

« Cela créera une situation favorable, en tout cas, une meilleure situation sur le marché européen de l’énergie en général. »

Cela survient alors que les prix à travers le bloc ont atteint des sommets records au cours des derniers mois et ont laissé le bloc se démener pour résoudre une crise énergétique.

M. Poutine avait resserré l’approvisionnement en Europe par des gazoducs en attendant l’approbation de son nouveau gazoduc.

Le Nord Stream 2, qui doit encore être certifié par les régulateurs allemands, fera transiter le gaz de la Russie vers l’Allemagne via la mer Baltique, en contournant la Pologne et l’Ukraine.

Mais M. Poutine a fermé le robinet d’autres gazoducs qui transportent du gaz vers l’Europe dans l’espoir d’accélérer la certification et d’éviter que les règles de l’UE ne soient imposées au système.

Le président russe a été accusé d’avoir utilisé Nord Stream 2 comme arme géopolitique, affirme Gazprom et M. Poutine, car ils ont affirmé qu’ils respectaient toujours les accords contractuels.

M. Poutine a une emprise étroite sur le marché européen de l’énergie, avec un État membre de 27, l’UE dépend actuellement de la Russie pour plus de 40% de ses importations de gaz.

Un avertissement sévère a été envoyé à l’UE plus tôt ce mois-ci lorsque Gazprom a arrêté l’afflux de gaz en Moldavie, juste à la porte de l’UE, lorsqu’il a cessé de faire transiter du gaz dans le pays et a forcé le pays à déclarer l’état d’urgence.

Jeudi, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a accusé la Russie d’exercer des pressions politiques sur la Moldavie.

Il a déclaré : « Si les prix augmentent, pas en Europe, mais dans le monde entier, ce n’est pas, de manière générale, une conséquence de la militarisation des approvisionnements en gaz. Dans le cas de la Moldavie, oui, c’est le cas.

« Certes, la question du gaz n’est pas seulement une question moldave, mais dans le cas de la Moldavie, elle a des caractéristiques politiques qui doivent être très bien prises en compte.

« La Commission européenne a annoncé mercredi qu’elle mettrait à disposition 60 millions d’euros pour aider la Moldavie à faire face à la pénurie énergétique actuelle.

« L’Union européenne est prête à soutenir la Moldavie pour trouver une issue à cette crise. »

Et tandis que Gazprom a rempli ses obligations en vertu d’accords à long terme, il n’a pas vendu de gaz supplémentaire sur le marché au comptant de l’UE, optant pour le remplissage du stockage national.

La crise n’est donc peut-être pas encore terminée, car M. Poutine a dit au chef de Gazprom Alexei Miller de ne commencer à pomper du gaz naturel dans le stockage de gaz européen qu’une fois que la Russie aura fini de remplir ses propres stocks.

Mais alors que cela devrait se produire dès le 8 novembre, cela montre à nouveau l’influence dominante de la Russie sur le marché européen de l’énergie.