La Russie s’en prend à l’Allemagne pour une agression «hors du commun» – mais Merkel s’en prend TOUJOURS à Poutine | Monde | Nouvelles

Mme Merkel a ignoré les préoccupations des États membres de l’UE et de l’administration Biden à Washington de travailler en étroite collaboration avec Moscou sur l’un des plus grands projets d’infrastructure énergétique au monde, le Nord Stream 2. Elle a déclaré: «Nous avons de nombreux conflits avec la Russie qui rendent malheureusement notre relation difficile. Mais malgré cela, je suis toujours quelqu’un qui dit que nous devons nous parler. “

Mardi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a lancé une violente attaque contre l’Allemagne pour avoir traité Moscou comme s’il s’agissait d’une «menace pour la sécurité européenne».

M. Lavrov a fustigé les médias allemands pour leur alignement «anti-russe».

Il a déclaré: «Des accusations sans fondement et de plus en plus absurdes sont portées contre Moscou.

«L’accusation anti-russe de certains médias allemands est hors de propos.

«À la suite de tout cela, un déficit de confiance s’accroît.

“Il y a une érosion dangereuse de la base même de nos liens qui est en cours.”

M. Lavrov a ajouté que les relations russo-allemandes avaient traversé une période complexe, en particulier au milieu de la controverse sur la construction du gazoduc Nord Stream 2.

La chancelière allemande Angela Merkel soutient le gazoduc qui reliera la Russie et l’Allemagne.

«Les relations russo-allemandes traversent également une période difficile.

“Il faut dire que Berlin n’a fait que renforcer sa ligne vers l’endiguement systémique de la Russie”.

Le ministre russe des Affaires étrangères s’est plaint que pendant la pandémie de coronavirus, Berlin avait pris des mesures pour renforcer sa politique de confinement systémique de Moscou.

M. Lavrov a ensuite tenté de dissiper les craintes d’une escalade du conflit entre la Russie et l’Allemagne.

Il a déclaré: «Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour la protection des intérêts nationaux.

“Dans les relations avec l’Allemagne, nous défendons le développement d’un agenda positif sur le plus large éventail de questions.”