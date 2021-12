La Russie s’engage à poursuivre les consultations sur l’Ukraine à la suite de l’appel Poutine-Biden

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie a promis de continuer à parler à la suite d’un appel vidéo entre le président Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden, malgré une accumulation massive de troupes à la frontière de l’Ukraine et les attentes selon lesquelles Moscou pourrait ordonner une invasion dès janvier.

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le président américain Joe Biden via un appel vidéo dans la station balnéaire de la mer Noire de Sotchi le 7 décembre 2021. (Photo de MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/. via .)

BIDEN, SOMMET POUTINE : 4 CHOSES À SAVOIR

Un résumé du Kremlin de la conversation a déclaré que Biden a souligné la « nature prétendument » menaçante « des mouvements de troupes russes près de l’Ukraine et « a décrit les sanctions et les mesures » que les États-Unis prendraient si la situation continuait à se dégrader.

« En réponse, Vladimir Poutine a souligné que la responsabilité ne devrait pas être transférée sur les épaules de la Russie, car c’est l’OTAN qui fait de dangereuses tentatives pour conquérir le territoire ukrainien et construit son potentiel militaire à nos frontières », poursuit le texte. « Par conséquent, la Russie est sérieusement intéressée à obtenir des garanties fiables et légalement fixées excluant l’expansion de l’OTAN dans la direction orientale et le déploiement de systèmes d’armes de frappe offensives dans les États adjacents à la Russie. »

LE SÉNATEUR DU GOP DEMANDE À BIDEN DE MONTRER QUE POUTINE QUE LES ÉTATS-UNIS NE VONT PAS « S’ASSEOIR »

Le Kremlin a ajouté que les dirigeants avaient accepté que leurs représentants s’engagent dans des « consultations substantielles » sur la question. « Lors de l’échange de vues sur la sécurité de l’information, les deux parties ont souligné l’importance d’un dialogue actif et continu sur ce sujet », selon le communiqué.

En général, la conversation était « franche et pragmatique », a déclaré le Kremlin.

Le président Biden écoute une question de journalistes après avoir prononcé une allocution sur le rapport sur l’emploi de novembre, dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le vendredi 3 décembre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci) (Photo AP/Evan Vucci)

La Maison Blanche a également publié une lecture de l’appel disant que Biden « a exprimé les profondes inquiétudes » des États-Unis et des Alliés européens concernant les activités militaires de la Russie autour de l’Ukraine et « répondrait par des mesures économiques et autres fortes en cas d’escalade militaire ».

Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes mardi que Poutine était « profondément engagé » dans la conversation et que le président Biden avait mis l’accent sur la diplomatie plutôt que sur l’escalade.

Les responsables du renseignement américain concluent que la Russie envisage une offensive militaire dès le début de l’année prochaine. Un haut responsable de l’administration a déclaré que le plan de la Russie comprend 100 groupes tactiques de bataillons et environ 175 000 militaires, dont la moitié se trouvent déjà près de la frontière. Les responsables du renseignement ont également noté une légère augmentation de la propagande russe visant à dénigrer l’OTAN et le gouvernement ukrainien.

DOSSIER – Le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine arrivent pour se rencontrer à la « Villa la Grange », à Genève, Suisse, le 16 juin 2021. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File Pool)

Les manœuvres ont fait craindre que la Russie ne tente une prise de contrôle comme son annexion de la Crimée à l’Ukraine en 2014. Les troupes russes ont soutenu les forces séparatistes à la frontière ukrainienne pendant des années, bien que le Kremlin ait longtemps nié toute implication directe dans ce conflit.

« Les forces déployées et les zones dans lesquelles elles sont déployées, ainsi que d’autres indications – manœuvres de nuit, etc. – suggèrent clairement que la Russie prend des mesures qui permettraient d’envahir », a déclaré Ivo Daalder, qui a servi aux États-Unis. ambassadeur auprès de l’OTAN de 2009 à 2013.

