La Russie soviétique a lancé un vaisseau spatial secret de l’autre côté de la Lune pendant Apollo 11 | Sciences | Nouvelles

Aujourd’hui marque le 62e anniversaire du vaisseau spatial Luna 2. La Russie soviétique était à l’époque en avance sur les États-Unis dans ses efforts spatiaux. Il avait déjà lancé Luna 1 – le premier vaisseau spatial à atteindre le voisinage de la Lune.

Mais Luna 2 est allé encore plus loin, devenant le premier engin à toucher physiquement la surface de la Lune.

Avance rapide une décennie plus tard et la première mission habitée, Apollo 11, était terminée, avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin les premiers humains à marcher et à sauter à travers le satellite de la Terre.

Inconnus à l’époque, de l’autre côté de la lune, les Soviétiques avaient fait le même voyage.

En secret, ils avaient lancé Luna 15 pendant que la NASA préparait Apollo 11.

La Russie soviétique essayait d’effectuer une mission de retour d’échantillons, espérant analyser et en savoir plus sur la Lune.

Le pouvoir avait eu le dessus sur pratiquement toutes les étapes de la course à l’espace de la guerre froide.

Le cosmonaute Youri Gagarine a été le premier homme dans l’espace, le cosmonaute Alexei Leonov a été le premier à effectuer une activité extravéhiculaire (EVA) et Luna 3 a été le premier vaisseau spatial à survoler la face cachée de la Lune.

En 1961, lorsque le président John F Kennedy a annoncé son rêve d’envoyer un homme sur la Lune, l’Union soviétique a été incitée à agir.

Il a presque explosé en route après que l’un de ses réservoirs de propergol ait commencé à bouillir sous la chaleur du soleil, mais une correction de vol à mi-parcours a permis à la sonde d’effectuer le voyage en toute sécurité.

Lors de la descente, cependant, la surface grêlée de la Lune s’est avérée trop difficile pour atterrir.

Comme l’a noté la NASA : « Moins de six heures après la deuxième correction, Apollo 11 a commencé sa descente vers la Lune, atterrissant à 20h17 TU le 20 juillet 1969.

« Le plan initial était que Luna 15 s’embarque sur la Lune moins de deux heures après Apollo 11, mais ce n’était pas le cas.

« Incertains du terrain ci-dessous, les contrôleurs ont retardé l’atterrissage de 18 heures supplémentaires.

“Au cours de cette période critique, les astronautes d’Apollo 11, Neil A. Armstrong et Edwin E ‘Buzz’ Aldrin ont marché sur la Lune.”

Au final, le Luna 15 a raté sa mission.

Deux heures seulement avant le départ d’Apollo 11 pour la Terre, Luna 15 est descendue à la surface de la Lune, mais une analyse ultérieure a révélé qu’elle s’était probablement écrasée lors de la descente à une vitesse de 298 mph.