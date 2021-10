La Russie suspend sa mission auprès de l’OTAN « en réponse » aux actions du bloc, selon le ministre de Moscou | Monde | Nouvelles

Sergei Lavrov, 71 ans, a annoncé que le Kremlin avait décidé de suspendre sa mission permanente au sein de l’OTAN à la suite d’une détérioration des relations entre le bloc et la Russie. Les tensions entre le Kremlin et l’OTAN sont devenues de plus en plus tendues après l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014.

Quatre ans plus tard, l’OTAN a choisi d’expulser sept diplomates russes à la suite de l’attaque fatale à l’agent neurotoxique contre Salisbury.

Depuis lors, le bloc transatlantique a réduit le contingent russe de huit autres plus tôt ce mois-ci après que des diplomates ont été accusés d’avoir travaillé secrètement comme agents de renseignement.

La décision la plus récente de l’OTAN a réduit la taille globale de la délégation russe à seulement dix membres du personnel diplomatique.

L’annonce de M. Lavrov, qui devrait entrer en vigueur dès le 1er novembre, verra également la Russie retirer toute accréditation au bureau de l’OTAN à Moscou.

Selon le Financial Times, le ministre des Affaires étrangères du Kremlin a déclaré : « Nous n’avons pas les conditions pour une activité diplomatique même de base en raison de mesures intentionnelles de l’OTAN.

L’homme de 71 ans a ajouté : « En réponse aux actions de l’OTAN, nous suspendons les travaux de notre mission permanente auprès de l’OTAN. »

Les médias russes rapportent que Lavrov a également informé l’OTAN que s’ils souhaitent contacter le Kremlin pour « toute question urgente », ils devraient le faire par l’intermédiaire de l’ambassadeur de Russie en Belgique.

L’OTAN a depuis répondu aux commentaires de M. Lavrov.

Les tensions sont montées entre Moscou et d’autres capitales européennes en raison de la crise actuelle des prix du gaz.

La Russie fournit environ la moitié de toutes les importations de gaz naturel pour les États membres de l’Union européenne.

Alors que le Kremlin nie avoir suspendu l’approvisionnement pour des « raisons politiques », beaucoup pensent que la Russie pourrait prendre des mesures pour tenter de forcer l’Europe à approuver le controversé gazoduc Nord Stream 2.