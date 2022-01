La Russie « torpille » un accord pour empêcher le déchaînement des « bots d’abattage » alors que les craintes de guerre en Ukraine montent en flèche | Sciences | Des nouvelles

Plus de 30 pays, dont la Chine, ont demandé l’introduction d’un instrument juridiquement contraignant pour réglementer ces armes terrifiantes, qualifiées de « bots d’abattage ». Mais Politico a rapporté que les discussions à la Convention sur certaines armes classiques (CCW) ont été « torpillées » par la Russie, qui serait désireuse d’utiliser et de développer ces armes meurtrières. En conséquence, aucun accord n’a été trouvé lors de la conférence des Nations Unies (ONU) qui s’est tenue juste avant Noël.

Des discussions ont eu lieu sur la manière de réglementer ces armes létales autonomes (LAWS), mais le recul des gros dépensiers militaires a semblé freiner tout progrès.

Les États-Unis, un gros dépensier militaire comme la Russie, ont également manifesté leur désapprobation, appelant à la place à un code de conduite non contraignant.

Et cela survient alors que les troupes russes se sont accumulées à 100 000 hommes à la frontière russo-ukrainienne, craignant que le président Vladimir Poutine ne lance une invasion de l’Ukraine.

Le président du comité du renseignement de la Chambre des États-Unis, Adam Schiff, a averti dimanche que la Russie était « très susceptible » d’envahir l’Ukraine.

Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré dans un communiqué: « Le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis et leurs alliés et partenaires réagiraient de manière décisive si la Russie envahissait davantage l’Ukraine. »

Mais il reste à voir si ces « slaughterbots » seront utilisés au combat.

Emilia Javorsky, qui dirige le programme de plaidoyer du Future of Life Institute à but non lucratif contre les armes autonomes, a averti que la technologie constitue une « menace urgente ».

Elle a déclaré : « Il est maintenant manifestement clair que ce forum – dont l’exigence d’unanimité le rend facilement déraillé par tout État ayant un intérêt direct – est tout à fait incapable de prendre au sérieux, et encore moins d’aborder de manière significative, les menaces urgentes posées par les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle. . «

Mais alors que les militants ont poussé à interdire complètement ces armes, les progrès ont semblé limités.

Mme Javorsky a déclaré à CNBC que le fait qu’aucun accord n’avait été conclu à la CCW était un « échec épique ».

LIRE LA SUITE: La fusée espion de Poutine devrait s’écraser sur Terre cette semaine

Verity Coyle, conseillère principale d’Amnesty International, a déclaré dans un communiqué : « La CCW a une fois de plus démontré son incapacité à faire des progrès significatifs. J’ai déjà vu sur les mines terrestres et les armes à sous-munitions.

Et selon un rapport de l’ONU du printemps dernier, ces robots tueurs ont déjà été utilisés au combat.

Il a été découvert que des drones militaires fabriqués par la société turque STM ont été utilisés dans la guerre civile en Libye.

Le rapport de l’ONU a affirmé que les combattants des milices étaient pourchassés et « engagés à distance par les véhicules aériens de combat sans pilote ou les systèmes d’armes autonomes meurtriers » utilisés par les forces soutenues par le gouvernement.

Zachary Kallenborn, chercheur affilié au National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism de l’Université du Maryland, College Park, a déclaré à LiveScience : « Les armes autonomes en tant que concept ne sont pas si nouvelles. Les mines terrestres sont essentiellement de simples armes autonomes – vous marchez dessus et elles explosent.

A NE PAS MANQUER

Avertissement Covid comme nouvelle variante avec «46 mutations» détectées en France [REPORT]

Nostradamus fait une « prédiction » effrayante pour l’effondrement de l’UE en 2022 [REVEAL]

Les États-Unis restent en alerte nucléaire élevée contre la Chine et la Russie [INSIGHT]

« Ce qui est potentiellement nouveau ici, ce sont les armes autonomes incorporant l’intelligence artificielle. »

Mais Mme Javorsky a signalé que tout espoir n’est pas perdu, semblant espérer qu’un accord pourra être conclu pour empêcher que l’enfer ne se déchaîne.

Elle a déclaré : « Cela peut survenir à l’Assemblée générale des Nations Unies ou dans le cadre d’un processus de traité indépendant, comme cela s’est produit avec succès pour les mines terrestres, les armes à sous-munitions. »