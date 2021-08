La Russie travaille sur un outil de tracking Bitcoin Crypto new media

La Russie a mis en œuvre un plan visant à créer un outil de surveillance des portefeuilles de crypto-monnaie dans le cadre des efforts de lutte contre la crypto-criminalité

Le service de surveillance financière russe, Rosfinmonitoring, semble avoir porté la lutte contre la criminalité cryptographique à un autre niveau à la suite d’un rapport selon lequel il finance le développement d’un outil de suivi cryptographique. Le pays serait en train de construire un outil qui gardera un œil sur les portefeuilles crypto potentiellement associés à des activités illégales comme le terrorisme et le crime. L’outil sera particulièrement axé sur Bitcoin, bien que les autorités fédérales russes aient également manifesté par le passé un intérêt pour le traçage d’autres pièces, comme Ether et Monero.

Le contrat pour le développement de l’outil propriétaire a été attribué à une firme dénommée RCO. L’entreprise est sous la tutelle de Rambler, l’une des principales sociétés de technologie de l’information du pays. Rosfinmonitoring investira 14,7 millions de roubles (équivalent à environ 200 000 $) dans le projet, en baisse par rapport au coût initial estimé à environ 270 000 $.

L’outil de suivi comportera une base de données de portefeuilles cryptographiques, ce qui permettra aux autorités de suivre plus facilement les activités des utilisateurs cryptographiques suspects en fonction du site de suivi des contrats gouvernementaux.

Le média Blockchain CoinDesk, qui a été le premier à signaler l’affaire, affirme que la Fédération de Russie envisage l’idée d’un outil de suivi cryptographique depuis 2018. Un projet en cours vers la même année a même été financé comme détaillé par la plate-forme qui rapporte marchés publics, mais il n’y a aucune trace de son utilisation.

La documentation du projet actuel note que l’outil sera capable de compiler des informations sur les utilisateurs de crypto et d’évaluer leur implication dans des activités illégales. Rosfinmonitoring pense que le projet sera efficace et garantira la sécurité des fonds budgétaires. Il convient de noter que l’agence financière a précédemment présenté un projet baptisé Transparent Blockchain qui surveille le mouvement des actifs virtuels.

Les crypto-monnaies gagnent rapidement en popularité dans le domaine criminel et leur anonymat est devenu une préoccupation pour la plupart des autorités. Le mois dernier, l’Union européenne a présenté des propositions visant à interdire les transactions cryptographiques anonymes dans le but de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Les propositions suggérées visaient à couvrir toutes les entités et tous les services de crypto-monnaie. Les États-Unis sont également sur la voie du suivi des transactions cryptographiques à la suite d’une augmentation de la criminalité liée à la cryptographie.

