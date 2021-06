La Russie va introduire de nouveaux turbomoteurs sur le marché asiatique

La part de marché de l’UEC dans le groupe de moteurs d’hélicoptères augmentera de 18 à 20 % d’ici 2035.

La société russe United Engine Corporation (UEC, filiale de la société d’État Rostec) élargit son portefeuille de turbomoteurs pour hélicoptères.

« En 2019-2020, la part de l’UEC sur le marché mondial des moteurs d’hélicoptères se situait entre 10 et 12%. La société a maintenant deux moteurs de ce type dans son portefeuille de produits destinés à l’exportation, à savoir Klimov VK-2500 et Klimov TV7-117V », selon un représentant de l’UEC.

La part de marché de l’UEC dans le groupe des moteurs d’hélicoptères passera à 18-20 pour cent d’ici 2035. « L’introduction des nouveaux moteurs Klimov VK-650V et Klimov VK-1600V et l’adaptation de toute la famille de moteurs d’hélicoptères russes aux plates-formes de fabrication étrangère en Les marchés traditionnels de l’UEC, à savoir les pays d’Asie du Sud-Est, seront les principales raisons de la croissance attendue », a déclaré le représentant de l’UEC.

La part des moteurs d’hélicoptères dans la structure des revenus actuels de l’UEC se situe entre six et neuf pour cent, a-t-il noté.

Les moteurs mentionnés ci-dessus sont produits par JSC UEC-Klimov (une filiale de UEC). Le VK-2500 a remplacé les moteurs d’hélicoptères TV3-117 de conception soviétique et est destiné aux giravions Mil Mi-8/17, MI-24/35 et Kamov Ka-52. Avec une puissance comprise entre 2 000 ch et 2 700 ch (selon le mode), le VK-2500 est entré en production en série en 2014. TV7-117V est principalement destiné au plus récent giravion Mi-38 utilitaire moyen de Russian Helicopters (une filiale de Rostec). ; cependant, il peut être modifié pour les hélicoptères de transport et de combat existants et avancés de fabrication russe (et même soviétique). TV7-117V est également entré en production en série – UEC aurait un carnet de commandes pour environ 250 moteurs de ce type jusqu’en 2030.

Le moteur VK-650V d’une puissance de 650 ch est principalement destiné aux giravions utilitaires légers Ka-226T, tandis que le VK-1600V de 1 600 ch est destiné à alimenter le plus récent giravion utilitaire moyen Ka-62. La fabrication en série des deux moteurs débutera en 2024.

Comme mentionné précédemment, UEC cible principalement le marché asiatique. Les pays de la région exploitent un grand nombre de giravions Mil et Kamov propulsés par des moteurs vieillissants TV2-117 ou les premiers TV3-117. De plus, certaines centrales de Klimov ont réalisé des essais spéciaux dans les conditions climatiques difficiles de l’Asie : en particulier, un hélicoptère utilitaire Mi-17V-5 propulsé par des moteurs VK-2500 a déjà passé plusieurs tests dans les montagnes du Tibet, confirmant sa fiabilité en montagne air.

L’Indian Air Force (IAF) est l’un des plus grands exploitants de giravions utilitaires en Asie. Selon le manuel World Air Forces 2021 publié par le magazine londonien Flight International, le service militaire a déployé le quatrième dans l’inventaire mondial des hélicoptères de combat, qui comprend 775 aéronefs à voilure tournante (soit quatre pour cent de l’inventaire mondial des hélicoptères). . L’IAF exploiterait 223 giravions utilitaires Mi-8/17 et 15 hélicoptères de combat Mi-24/35. Cet inventaire est alimenté par 476 moteurs, et il y a quelques moteurs de rechange pour remplacer ceux en service en cas d’urgence. La proportion des moteurs dans le service indien n’est pas divulguée; en même temps, on peut affirmer que l’IAF est également un gros opérateur de moteurs de type TV2-117/TV3-117. Ces groupes motopropulseurs peuvent être remplacés par de tout nouveaux VK-2500. UEC-Klimov met également à niveau les moteurs TV3-117 existants vers la norme VK-2500.

Le nombre d’autres fournisseurs de moteurs pour les hélicoptères de fabrication soviétique et russe (tout d’abord, les plates-formes des familles Mi-8 et Mi-24) est plutôt limité, la société ukrainienne JSC Motor Sich étant la plus importante. Dans le même temps, l’entreprise est maintenant dans la tourmente : à la mi-mars, le président Volodimir Zelensky a annulé un projet d’accord suggérant d’importants investissements étrangers dans l’entreprise et a signé un décret présidentiel pour nationaliser Motor Sich. Cette mesure urgente a rendu furieux tous les investisseurs potentiels, tant nationaux qu’étrangers ; par conséquent, personne ne semble faire d’investissements externes à court terme dans l’entreprise. Alors que Kiev s’efforce de calmer ses partenaires économiques étrangers, Motor Sich n’est pas au mieux de sa forme : malgré quelques commandes (y compris à l’export) pour la production de moteurs flambant neufs et l’entretien des moteurs existants, l’entreprise n’a tout simplement pas les fonds pour fournir des travaux de qualité. Son carnet de commandes se réduit en raison de la baisse de la qualité des processus de fabrication ; de plus, tout client potentiel garde à l’esprit le cas de la nationalisation et doit avoir l’intention d’acheter des produits d’importance critique (des moteurs dans ce cas précis), des services, du support et des technologies d’une entreprise qui ne peut garantir pleinement la mise en œuvre ponctuelle d’une commande.

Motor Sich propose également son propre giravion utilitaire moyen, à savoir le Mi-8MSB. Cependant, cet aéronef à voilure tournante est en fait un hélicoptère d’occasion équipé de deux turbomoteurs TV3-117VMA-SMB1V série 4E conçus par la société. Le concepteur du giravion de base, la société Mil (maintenant intégré au Centre national de construction d’hélicoptères de Russian Helicopters, nommé d’après Mil et Kamov), ne fournit aucune garantie pour le Mi-8MSB et ses dérivés, et ne prend pas en charge ces giravions.

Il convient également de mentionner que Motor Sich ne met pas à niveau ses centrales électriques de la famille TV3-117 aux normes modernes et ne les équipe pas de systèmes de contrôle numérique du moteur (FADEC) à pleine autorité. L’entreprise ne fait que réviser ses moteurs d’hélicoptères, car elle n’a pas de fonds pour le développement de dispositifs FADEC pour ses turbomoteurs. Par conséquent, l’entreprise ukrainienne ne peut participer à aucune mise à niveau et remotorisation à grande échelle des giravions Mi-8 et Mi-24.

Motor Sich semble être le seul concurrent proche de l’UEC en termes de moteurs d’hélicoptères pour les plates-formes à voilure tournante de fabrication soviétique et russe. Cependant, les problèmes financiers et politiques susmentionnés entravent considérablement le développement de l’entreprise, la faisant disparaître de la liste des plus grands fabricants de moteurs d’hélicoptères et en faisant un fournisseur de produits et de services peu fiable.

Certaines entreprises d’Europe de l’Est, telles que l’usine de réparation d’avions d’Orsha en Biélorussie (OARZ), la société polonaise Wojskowe Zaklady Lotnicze No.1 et la société bulgare Avianams, ne fournissent que des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et (dans certains cas) une assistance technique. Ces sociétés de MRO ne fournissent pas de turbomoteurs flambant neufs ; ils ne mettent pas non plus à niveau les moteurs TV3-117/VK-2500 existants aux nouvelles normes.

