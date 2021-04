La Russie veut construire sa propre station spatiale d’ici 2025 | Vie

Comme l’ont rapporté différentes autorités russes, ainsi que Roscosmos, l’agence spatiale du pays, la Russie quittera la Station spatiale internationale (ISS) en 2024, l’année de la fin de l’accord de coopération, pour créer la sienne en 2025.

Le mois dernier, on savait qu’il entamerait une sorte de carrière spéciale, dont le reflet regarde le passé de manière dangereuse.

Ainsi, au détriment des relations de coopération internationale, symbolisées dans la construction du Station spatiale internationale (ISS), La Chine et la Russie ont annoncé leur rupture avec les États-Unis et SpaceX, dans la création d’une station de recherche lunaire, pour créer la leur.

Ainsi, la conquête de l’espace se transforme en une myriade de projets séparés, que les principaux acteurs invitent à rejoindre, dans une sorte de bataille spatiale technologique voilée.

Un exemple clair est l’annonce récente que la NASA et Elon Musk ont ​​faite au sujet de la coopération pour ramener les astronautes sur la Lune, un événement qui, pendant la guerre froide, était un grand élément de propagande pour les États-Unis dans le monde entier.

Il n’est donc pas étonnant que, maintenant, la Russie ait décidé d’abandonner l’ISS, dont le projet s’achève en 2024, pour commencer à préparer le sien – qui pourrait être prêt d’ici 2025 – auquel, bien entendu, ses partenaires internationaux seront invités. .

«Nous avons 2024 comme délai convenu avec nos partenaires sur les travaux de l’ISS. Après cela, les décisions seront prises en fonction de l’état technique des modules de la station, dont la plupart ont épuisé leur durée de vie utile, ainsi que de nos projets de déploiement d’une station service orbitale nationale de nouvelle génération », a-t-il assuré. Roscosmos, l’agence spatiale russe, dans The Moscow Times.

La fin de la coopération internationale dans l’espace

Bien que les relations entre les États-Unis et la Russie n’aient pas été des plus stables, en 1998, ils ont lancé conjointement l’ISS, avec le Canada, le Japon et l’Agence spatiale européenne (ESA), dans un exemple clair de sortie des querelles de la passé.

Cependant, l’accord qu’ils ont signé prend fin en 2024 et, d’ici 2025, la Russie a averti qu’elle se retirerait de là pour former le sien. Cela a été annoncé par Yury Borisov, vice-Premier ministre, lors d’une conversation précédant la commémoration du 60e anniversaire, à laquelle le radiodiffuseur public Rossia 1 avait accès.

“Lorsque nous prendrons une décision, nous entamerons des négociations avec nos partenaires sur les formes et conditions de coopération au-delà de 2024”, a expliqué Roscosmos, l’agence spatiale russe, dans un communiqué de l’..

En d’autres termes, ce qui va probablement se passer, c’est que deux blocs se forment à nouveau, dans l’espace: le premier composé des partenaires occidentaux des États-Unis, dont SpaceX, et l’autre composé de la Chine, de la Russie et de leurs partenaires.

En effet, le Congrès américain lui-même a interdit à la NASA, son agence spatiale, de toute forme de collaboration avec l’Administration spatiale nationale de Chine, ne laissant qu’une seule option au géant asiatique: la Russie, la puissance spatiale en pente.

Combien le projet coûtera à la Russie

Bien que ni Roscosmos ni les autorités russes n’aient annoncé de projet ferme, le média russe Interfax a eu accès à une source proche du gouvernement russe dans laquelle il a précisé quel serait le coût estimé de la nouvelle station spatiale.

Ainsi, selon Interfax, le coût total de la nouvelle station se situera entre 5.000 et 6.000 millions de dollars (entre 4.150 et 4.980 millions d’euros). “Pour l’instant, il n’y a que des estimations préliminaires et le financement est dans les premiers termes”, a précisé cette source à Interfax.

Même ainsi, cela coûtera plus cher à la Russie que de l’argent, avec un panorama international très défavorable, ayant retiré SpaceX et les États-Unis de son environnement. Désormais, la course à l’espace sera parallèle, dans une sorte de blocs d’intérêts politiques et nationaux.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Abraham Andreu.