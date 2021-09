la Ryder Cup en hommage aux plus grands

Nouvelles connexes

Cela semblait pratiquement impossible. Ce très grave accident de la circulation avait laissé Tiger Woods hors de circulation pour une durée indéterminée et tout indiquait qu’il était vraiment difficile de le revoir jouer au golf. En fait, c’était déjà tout un exploit pour lui de remarcher sans difficulté et de pouvoir mener une vie normale.

Mais Tiger n’abandonne pas et ces dernières semaines, il a subi d’importants changements dans sa récupération et dans son processus de rééducation et, en ce moment, profiter à nouveau de son sport ne semble pas être une utopie. D’ailleurs, il y a ceux qui disent qu’on peut même penser à un retour à la compétition, même s’il faudra voir à quel niveau.

Lo que antes eran simple conjeturas y predicciones ahora puede ser una realidad probada con hechos, los que demuestran que la recuperación del ganador de 15 ‘Majors’ va por muy buen camino, mejor incluso del que se esperaba o de lo que desprendía su situación hace quelques mois. Ce changement qui a tant surpris le monde du golf a été découvert par une personne très proche de Woods et qui a été en contact constant avec lui ces dernières semaines. Il s’agit de Steve Stricker, le capitaine de l’équipe américaine pour la Ryder Cup qui débutera dans quelques jours.

L’accident s’est produit en février dernier et durant cet été, les améliorations du joueur américain ont été telles qu’un éventuel retour sur les terrains est déjà à l’étude. Comme Stricker l’affirme lui-même et tel que transmis par les équipes médicales qui le soignent au quotidien, l’évolution va dans le bon sens, le miracle pourrait donc opérer contre vents et marées. La possibilité que Tiger revienne sur le circuit, sûrement en 2022, est pour le moment réelle.

Image de la voiture de Tiger Woods après l’accident

Modification des prévisions

C’est la chose la plus importante, encore plus que de pouvoir revoir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du golf. Le simple fait que les prévisions de leur situation aient changé est déjà une avancée très significative dans une reprise dont on sait très peu de choses ces derniers mois.

Peut-être par prudence ou pour éviter de dépasser toutes les attentes, mais la vérité est qu’avec Tiger les temps ont été impeccablement gérés et maintenant la bonne nouvelle inonde son environnement. Le contraste de l’information qui est venue de sa nouvelle situation par rapport à ce qui était connu jusqu’à présent a été énorme. La dernière apparition du golfeur avait été une photo sur laquelle on pouvait le voir marcher aidé par deux grosses béquilles, dans un état visiblement détérioré et qui laissait vraiment beaucoup à désirer.

De plus, Tiger lui-même avait indiqué que le processus de récupération était plus difficile que prévu, même s’il avait déjà été utilisé tout au long de sa carrière pour faire face à des blessures et à de longues récupérations. Cependant, cela le mettait à la limite car les progrès étaient très faibles et les conséquences de l’accident étaient très visibles. Mentalement, il commençait à se sentir vaincu par la situation tragique. Passer du ciel et du haut du sport à ne même pas savoir s’il pourrait remarcher sans aide et normalement. Mais tout cela semble avoir été oublié après la grande nouvelle relayée par Steve Stricker au sujet du nouveau Tiger.

Retour au circuit

Les bonnes nouvelles concernant l’état de santé de Tiger et les multiples fractures qu’il a subies aux jambes et aux chevilles nous obligent à envisager avec espoir et enthousiasme son futur retour sur les terrains de golf. Cependant, pour cela il faut aussi regarder en arrière pour savoir d’où il vient.

Et Woods vient, ni plus ni moins, que presque un an sans jouer, qui s’accomplira dans les prochains mois sans que l’Américain n’ait achevé son retour. Pour cette raison, la route est très longue, non seulement pour sa récupération médicale et physique, mais aussi pour pouvoir rejouer au golf et récupérer cette touche caractéristique et mortelle qui a été cachée pendant de nombreux mois.

La situation de Tiger est si compliquée qu’au moment de l’accident, il était déjà en arrêt maladie pour se remettre d’une autre blessure grave, cette fois au dos, pour laquelle il a dû subir une quatrième intervention chirurgicale à 45 ans. Ce sont précisément ces problèmes qui l’ont obligé à se retirer de la compétition fin 2020.

De cette façon, son dernier tournoi était à l’événement parent-enfant où il a concouru avec son fils. Charlie en décembre, et sa dernière apparition officielle était dans le Maîtres d’Augusta en novembre. Je marche un an sans jouer un seul jeu et je traverse le moment le plus difficile de sa vie, mais avec le rêve et l’espoir de revenir de plus en plus près.

Tiger Woods et son fils Charlie, lors du tournoi familial PNC Championship à Orlando Instagram (@kingjames)

Un Ryder en hommage

La fin de l’été approche et avec elle l’un des moments les plus attendus du calendrier golfique. Il s’agit de la Ryder cup, la compétition qui mesure tous les deux ans les équipes de États Unis et de L’Europe  dans un duel qui a plus de 40 ans d’histoire s’il fait référence à l’affrontement entre Européens et Américains, et avec plus de 90 s’il remonte à son origine officielle en 1927.

De plus, en raison de la pandémie qui l’a empêché d’être disputé l’année dernière, le Ryder retrouvera la vieille tradition d’être disputé les années impaires, bien que ce soit pour une courte période, car il y aura des éditions les années consécutives et en 2022 et 2024, il retrouvera son nouveau rythme d’années paires, établi après la 11-S au New York en 2001 et sa suspension jusqu’en 2002.

Cette saison commencera le 24 septembre et a été marquée comme un grand coup de pouce dans la nouvelle vie de Tiger Woods, mais cela a finalement dû être reporté. L’idée de USPGA C’était d’avoir la présence de Woods en tant que capitaine adjoint Steve Stricker dans le rôle de vice-capitaine pour lui donner l’opportunité d’être présent dans une compétition aussi importante et lui donner ce petit coup de pouce d’encouragement et d’enthousiasme dans sa difficile reprise.

Enfin, l’intense rééducation qu’il effectue au quotidien ne lui permet pas d’être avec l’équipe américaine, la Ryder Cup 2021 restera donc dans l’histoire comme l’hommage dans la vie professionnelle à Tiger Woods après son accident. La direction du tournoi a décidé que le grand événement de l’année servira à motiver les Cyprès dans son rétablissement et lui donner les encouragements nécessaires pour garantir son retour. De son côté, l’équipe de Steve Stricker tentera de s’emparer de la victoire pour la consacrer à ce qui s’annonce comme une soirée golfique en l’honneur de l’un des plus grands.

