La Ryder Cup et le déclin culturel

Fans à la Ryder Cup qui s’est tenue à Whistling Straits à Haven, Wisconsin, le samedi 25 septembre 2021 (Mike De Sisti / USA TODAY Sports)

À propos de la Ryder Cup, de la démocratie allemande, du communisme chinois, des vaccinations chez Walmart, des dates tremblantes et plus encore

La Ryder Cup vient d’être jouée, sur un parcours links dans le Wisconsin. La Ryder Cup, comme vous le savez, est une compétition de golf biennale entre joueurs américains et joueurs européens. (Cela a commencé comme les États-Unis contre la Grande-Bretagne.)

En 1995, j’ai écrit un court article sur la Coupe, intitulé “My Country, Ryder Wrong”. (Le titre était l’inspiration de Richard Starr, alors rédacteur en chef de The Weekly Standard.) Dans cet article, j’ai abordé les questions de patriotisme et de nationalisme.

Le golf est avant tout un sport individuel. En 1995, certains de mes joueurs préférés faisaient partie de l’équipe européenne. Mais en fin de compte, j’ai tiré comme un fou pour les États-Unis d’A. (que j’aie particulièrement aimé les joueurs individuels ou non).

Quoi qu’il en soit, une sorte de petit morceau intéressant et étrange.

Je suis venu ici aujourd’hui pour me plaindre de la Ryder Cup, des galeries en particulier. (Dans le golf, « galeries » signifie spectateurs, comme vous le savez.) Tous les sports ne sont pas égaux. Le golf a longtemps été considéré comme un jeu de gentleman. Par exemple, vous appelez des pénalités sur vous-même.

Lors de l’US Open de 1925, Bobby Jones s’est imposé un penalty. Cela pourrait bien lui avoir coûté le tournoi. Quand il a été félicité pour son honneur, il n’a rien voulu dire : « Plus tôt, louez un homme pour ne pas avoir volé une banque. »

Les galeries ont aussi longtemps observé le décorum. Mais plus maintenant, plus à la Ryder Cup. Ils applaudissent lorsque l’autre gars frappe un drive dans le rough ou manque un putt. Je pense que ça pue.

Beaucoup de gens pensent que c’est cool. « Hé, rattrape-toi avec les temps modernes, mec ! Le golf n’est plus chichi. Ça ne l’a jamais été. C’était juste distinctif – et cool à sa manière.

La tendance des choses est toujours à la baisse, semble-t-il.

• Ils viennent d’organiser des élections en Allemagne, de véritables élections démocratiques. Cela ne doit pas être tenu pour acquis. La démocratie allemande est relativement nouvelle. Le nazisme et le communisme appartiennent au passé allemand assez récent.

J’ai des opinions très tranchées sur la politique. J’ai des intérêts d’enracinement dans les élections – mais principalement je suis enraciné pour les élections. Authentique et démocratique. Le processus — le système, la primauté du droit — est plus important que les résultats.

Combien de temps l’Allemagne peut-elle conserver sa démocratie ? Pas pour toujours, évidemment, car rien n’est éternel, dans ce monde mortel et mutable. Mais pour longtemps, j’espère. La démocratie allemande est bonne pour l’Allemagne, bonne pour l’Europe, bonne pour le monde.

• Un titre : « La répression du Xinjiang en Chine récolte des millions de dollars d’actifs pour l’État ». (Article ici.) Le sous-titre explique: «Les tribunaux vendent des biens et des actions de sociétés appartenant autrefois à des propriétaires d’entreprise ouïghours emprisonnés.»

En règle générale, les comparaisons avec les nazis sont verboten. Mais parfois, ils vous crient dessus, vous savez ?

• Jonathan Mirsky était une superbe autorité sur la Chine. Il est décédé plus tôt ce mois-ci, à 88 ans. Pour son avis de décès dans le New York Times, rendez-vous ici.

J’ai consulté Mirsky sur la Chine chaque fois que j’en ai eu l’occasion. J’ai également écrit à son sujet – dans un article intitulé « Scholars with Spine » (2012). Voici un extrait :

Jonathan Mirsky a travaillé en Chine, allant et venant, pendant près de 20 ans. Il a été l’un des premiers Occidentaux, en 1972. Parce qu’il écrivait honnêtement, il pensait qu’il serait jeté à la poubelle n’importe quel jour. Mais il a fallu aux Chinois jusqu’en 1991 pour le faire. Pourquoi l’ont-ils fait quand ils l’ont fait ? Qui sait? Un beau jour, le gardien de Mirsky depuis de nombreuses années lui dit : « Nous voudrions que vous quittiez notre Chine après-demain. Mirsky a répondu : « Vraiment, M. Wang ? T’es sérieuse? Merci beaucoup. Tu as fait de moi le plus heureux des hommes. Wang était perplexe. Ce n’était pas la réaction à laquelle il était habitué. Mirsky a expliqué : « Vous voulez dire que je ne vais plus avoir à être dans votre pays de violeur de mères, à écouter mon téléphone, à être suivi dans la rue et à être constamment averti de regarder ce que j’écris ? Quel soulagement ce sera ! Il y a une coda à cette histoire. Quelques années plus tard, Mirsky commençait un séjour à Harvard et ne rencontra nul autre que son ancien gardien. “Monsieur. Mirsky”, a déclaré Wang, “c’est comme un rêve!” “Non, M. Wang, un cauchemar.” Ils ne se sont plus jamais revus.

Mirsky était un professeur devenu journaliste. Il était sur la place Tiananmen le 4 juin 1989. Lorsque les agents de police ont découvert qu’il était avec la presse, ils se sont jetés sur lui, lui ont fracturé le bras et lui ont cassé plusieurs dents. Mirsky a quand même dicté son article par téléphone.

Il est devenu rédacteur en chef pour l’Asie de l’Est du Times de Londres. Il a cependant démissionné, car il pensait que le journal tirait des coups sur la Chine, pour des raisons commerciales. Mirsky était ce genre d’homme.

Il était dur, intelligent, obstiné. La République populaire de Chine est bâtie sur des mensonges, et il détestait ces mensonges.

En décembre 2009, il a écrit un éditorial pour le New York Times sur le procès de Liu Xiaobo. Vous vous souvenez qui était cet homme : un intellectuel chinois, un démocrate de premier plan, un prisonnier politique, un futur lauréat du prix Nobel de la paix. En 2017, Liu Xiaobo est mort comme il l’avait longtemps vécu : entouré d’agents de police.

Permettez-moi de coller un paragraphe de la colonne de Mirsky :

Pékin ne s’engage pas dans des arguments. Il intimide simplement pour décourager les autres. Zhang Zhixin, une jeune femme chinoise, a été exécutée en 1975 pour « s’être opposée au président du Grand Timonier Mao, s’être opposée à la pensée de Mao Zedong, s’être opposée à la ligne prolétarienne révolutionnaire et empiler offense sur offense ». Pour s’assurer que Mme Zhang ne puisse pas crier à son exécution, ses cordes vocales ont été coupées.

Ça va le faire, tu sais ?

Il y a beaucoup plus à dire sur Jonathan Mirsky, mais je vais terminer pour l’instant. Nous avons besoin de plus comme lui : des chercheurs de vérité intrépides et émoussés.

• J’étais dans un Walmart, un Walmart qui offre des vaccinations gratuites et rapides. Et alors? Donc ça:

Des millions de nos concitoyens ne veulent pas de vaccination. Des millions d’autres personnes, dans les régions les plus pauvres et les moins fortunées du monde, le font. Ils adoreraient pouvoir entrer dans un Walmart et se faire vacciner gratuitement.

Quel est mon point? Pas grand et rien de profond. C’est juste dommage que le désir et l’opportunité ne puissent pas correspondre plus souvent.

• J’ai entendu une conversation entre deux mères, parlant d’une troisième mère, de l’école de leurs enfants. “Elle est persane”, a déclaré l’un d’eux. “Quel est son nom?” dit l’autre. “Je ne me souviens pas”, a déclaré la première mère. « Quelque chose de vraiment blanc. Oh, ouais : Tiffany.

Il fallait sourire.

• J’ai entendu une femme parler à une caissière, dans un restaurant new-yorkais. “Je viens de devenir citoyenne américaine aujourd’hui”, a-t-elle déclaré, “donc je voulais avoir quelque chose de particulièrement américain.” C’est pourquoi elle était venue au restaurant : parce qu’un restaurant est tellement rouge-blanc-et-bleu.

Quand j’ai raconté cela sur Twitter, un homme a répondu :

J’aurais dû lui dire de quitter NY et de déménager en Amérique et ce n’est pas vers le nord-est, la côte ouest ou fondamentalement n’importe quel état et ordre bleu quand elle y arrivera.

Tu sais, toute ma vie, on m’a dit que New York n’était pas l’Amérique. C’est une vision très étroite des États-Unis. Il y a une grande variété dans ce pays, de la mer à la mer brillante, comme aimait à le dire Bill Buckley. (Il a vécu à New York.) Il y a une diversité étoilée. Chaque partie de cette terre est américaine, qu’une personne aime ou non la partie.

• Le Metropolitan Opera a ouvert sa saison plus tôt cette semaine. Dans le public se trouvait une star de My Cousin Vinny – pas Joe Pesci. Même dans son masque, au milieu de nombreuses personnes glamour, elle se démarquait. En d’autres termes, elle ne s’est pas mélangée.

(Les non-initiés devraient consulter ce clip.)

• Voici un signe des temps — un signe littéral des temps. Je l’ai vu à l’extérieur d’un magasin à Palm Springs, en Californie (et quand je dis « Palm Springs », je parle de la région en général). Ce signe en dit long sur notre économie moderne et en transition. (Les économies sont-elles toujours en transition ? En passe de devenir autre chose ? Je ne sais pas. Les libres le sont probablement.)

• Dans un glacier, j’ai vu une pancarte indiquant un shake de datte. Je me suis demandé : « Une secousse pour les gens à un rendez-vous ? Peut-être un extra-grand, avec deux pailles ? Non : un shake à base de glace aux dattes. La glace aux dattes est une spécialité de la vallée de Coachella.

• Vous apprécierez peut-être ce pot de pourboire. Oui, la Bible dit que l’amour de l’argent est la racine de tout mal. Mais reste . . .

• Voici un tas de pierres heckuva :

• Il s’agit d’une voiture heckuva — une bande de course à quatre tons et tout !

Puissiez-vous tous avoir des McLaren si vous en voulez une, avec ou sans bande de course. Avoir un merveilleux week-end. A plus tard.

Si vous souhaitez recevoir Impromptus par e-mail (liens vers de nouvelles rubriques), écrivez à jnordlinger@nationalreview.com.

