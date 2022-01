La saga Antonio Brown a ajouté une star du porno léchant le siège des toilettes et un test Covid positif

La saga en cours d’Antonio Brown a pris une tournure à laquelle personne ne s’attendait jeudi après qu’un modèle d’OnlyFans, devenu influenceur, a publié un avertissement inquiétant aux Buccaneers de Tampa Bay sur Instagram.

Ava Louise allègue qu’Antonio Brown l’a fait entrer en douce à l’hôtel des Buccaneers samedi soir avant le match de l’équipe contre les Jets. Des captures d’écran présumées données au Daily Mail semblent montrer des conversations entre Louise et Brown dans lesquelles Brown a organisé une rencontre sexuelle entre les deux, ainsi que des photos qui semblent indiquer qu’elle a effectivement été amenée dans des sections de l’hôtel réservées aux équipes et a passé du temps avec Brown.

Maintenant, Louise indique qu’elle est positive à Covid, infectant potentiellement Brown et d’autres avant la semaine 18. De plus, Louise prétend que Brown a dit à plusieurs reprises « J’ai hâte que vous voyiez ce que je fais demain », alors que le couple était ensemble, apparemment montrant de la préméditation pour les actions qui l’ont précipité à refuser d’entrer dans le match au troisième quart et à être coupé par les Buccaneers au milieu du match.

C’est le dernier d’un va-et-vient entre Brown et les Buccaneers, qui ont des versions très différentes des événements qui se sont déroulés dimanche. L’équipe a dépeint Brown comme un mécontent qui a refusé de jouer, tandis que Brown prétend qu’il a été blessé et que l’équipe était prête à risquer sa santé en le forçant à jouer.

Il faudra du temps pour savoir ce qui s’est réellement passé dimanche, si jamais nous le découvrons. Quant à ce dernier chapitre : toutes les affirmations d’Ava Louise doivent être accueillies avec un scepticisme extrême. Le plus grand titre de gloire de Louise est venu en 2020 lorsqu’elle a lancé le «Coronavirus Challenge», qui a mis les gens au défi de lécher les sièges des toilettes dans les avions. Après que la vidéo soit devenue virale, elle a admis qu’il s’agissait d’un canular.

« J’ai trollé l’Amérique. C’était un siège de toilette propre dans l’avion d’un Sugar Daddy.

Louise a suivi cela en gagnant l’infamie en 2021, cette fois pour avoir répandu une fausse rumeur selon laquelle Kanye West sortait avec YouTuber Jeffree Star. La rumeur a explosé parmi ses followers, et au-delà – avant que Louise n’admette qu’elle a tout inventé, en disant dans une vidéo TikTok :

« Il n’y a littéralement pas un brin de vérité dans tout ce que j’ai dit. J’ai juste incité le monde entier à reparler de moi parce que j’étais sur beaucoup d’Adderall et que je m’ennuyais. Et c’est d’être une icône. On s’est tous bien amusés, n’est-ce pas ? Vous êtes les bienvenus pour les mèmes.

Donc, comme une grande partie de cette histoire, nous ne connaissons peut-être pas la vérité. De toute évidence, Louise a partagé des images convaincantes qui semblent indiquer qu’elle était peut-être à l’intérieur de l’hôtel de l’équipe avant le match contre les Jets. Cependant, elle a également une histoire établie de pousser intentionnellement de fausses histoires et rumeurs dans le but de renforcer sa propre « renommée ».

La NFL a refusé de dire si elle enquêtait sur les allégations selon lesquelles Brown avait une personne non autorisée avec lui avant le match des Jets, ce qui pourrait simplement signifier qu’elle recueille des informations. De toute façon, c’est un point discutable maintenant. Brown a été officiellement coupé par les Buccaneers, ils passent aux séries éliminatoires, et je suppose que nous saurons dans quelques jours s’il y a du mordant aux affirmations selon lesquelles ils auraient pu être exposés à un individu positif à Covid à cause de Brown .