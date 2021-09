La saga Ben Simmons continue et Klutch Sports Group reste sous les projecteurs

Justin, Rob et Wos sont de retour d’une pause bien méritée et remercient Ben Simmons et Klutch d’avoir créé des nouvelles pendant ce qui est souvent la partie la plus lente de l’intersaison NBA. Ils discutent de la question de savoir si le récent rapport selon lequel Ben Simmons refusera de se présenter au camp d’entraînement des 76ers a changé quelque chose sur la situation de Philadelphie ou de l’une des équipes en lice pour être sa prochaine destination (0:30). Ensuite, ils expliquent ce que la signature de Zach LaVine avec Klutch pourrait signifier pour son mandat avec les Bulls, s’il pourrait faire partie d’un accord commercial pour Simmons et si la réputation de Klutch en tant que signal de mouvement des joueurs est vraiment méritée (13h30). Ils examinent également le différend entre Nerlens Noel et Klutch et expliquent pourquoi Rich Paul reçoit un niveau d’attention sans précédent pour un agent (28:45). Enfin, ils évoquent la prolongation de Clint Capela avec les Atlanta Hawks (40h00).

Hôtes : Justin Verrier, Rob Mahoney et Wosny Lambre

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS