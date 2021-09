La saga de sortie de Chelsea du favori de Tuchel prend une tournure avec les aveux du réalisateur

in

Un autre responsable du Bayern Munich a commenté les chances qu’Antonio Rudiger rejoigne le club en provenance de Chelsea au milieu de son incertitude contractuelle persistante.

Rudiger est à quelques mois de la dernière année de son contrat à Stamford Bridge. La perspective qu’il soit disponible gratuitement l’année prochaine a alerté de nombreux clubs européens. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid font partie cinq clubs à avoir été liés jusqu’à présent. Mais peut-être que le club le plus susceptible de le signer serait le Bayern Munich, a-t-on pensé.

Les géants allemands pourraient offrir à Rudiger la chance de retourner dans son pays natal, où il n’a plus joué depuis son départ de Stuttgart pour la Roma en 2015. Après deux ans en Italie, il a obtenu son transfert à Chelsea. Depuis, il a disputé plus de 150 matches et remporté quatre trophées.

Rudiger connaît un renouveau de carrière depuis la nomination de Thomas Tuchel en janvier. Il semblait auparavant qu’il tombait dans la hiérarchie à Chelsea pendant le règne de Frank Lampard. On parlait même d’une sortie en 2020.

Maintenant, la situation a changé et toute sortie serait contre les souhaits de Chelsea. Mais cela semble toujours une issue possible.

Rudiger a récemment admis qu’il faisait face à la décision la plus importante de sa carrière, mais a nié avoir parlé à un club autre que Chelsea, qui tente de prolonger son contrat.

À son tour, l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann a refusé de se laisser entraîner dans la discussion sur le joueur d’un autre club. Il a également déclaré qu’il n’avait pas encore discuté d’une telle question avec le directeur des sports Hasan Salihamidzic – qui a maintenant fait ses propres déclarations sur la situation.

Salihamidzic a convenu avec Nagelsmann qu’il n’était pas juste de parler d’un joueur non-Bayern, mais a mis en doute les chances d’un transfert de Rudiger en raison des options actuelles dont ils disposent en défense.

“Ce n’est pas bien quand nous parlons de joueurs qui sont dans d’autres clubs”, a déclaré le directeur à DAZN (via Sport Witness).

“Julian a dit cela à son sujet lors de la conférence de presse, mais c’est un entraîneur qui voit beaucoup de joueurs – alors pourquoi ne devrait-il pas évaluer un international et parler de ses points forts.

«(Le Bayern est) vraiment bien doté en défenseur central. Nous nous sommes très bien renforcés et avons recruté un joueur de premier plan à (Dayot) Upamecano ; Lucas Hernandez est là, Tanguy Nianzou est là, Benjamin Pavard peut aussi jouer à l’intérieur – nous sommes vraiment très, très bien dotés.

« Nous (lui et Nagelsmann) avons eu très peu de temps ; J’avais rendez-vous aujourd’hui vendredi. Nous ne nous sommes pas vus si longtemps, mais nous parlons beaucoup de joueurs, bien sûr. »

Les liens avec Rudiger Bayern coïncident avec les rumeurs de Sule Chelsea

Un joueur que Salihamidzic n’a pas mentionné était Niklas Sule, qui, comme Rudiger, est dans la dernière année de son contrat. Par coïncidence, Chelsea a également eu la possibilité de signer Sule au fur et à mesure qu’il quitte le Bayern.

Ils aimeraient toujours signer un autre défenseur central et leur principale cible reste Jules Kounde de Séville. Mais il pourrait y avoir l’opportunité de ce qui serait essentiellement un échange avec le Bayern entre Rudiger et Sule.

Cela dit, les derniers commentaires de Salihamidzic semblent suggérer que l’avenir de Rudiger pourrait ne pas être à Munich. De plus, Sule reste un habitué du Bayern et il y a l’idée qu’il pourrait discuter d’un nouveau contrat au cours de la nouvelle année.

L’avenir des deux défenseurs reste incertain jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé.

