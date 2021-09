La saga de transfert de Harry Kane à Man City a « secoué » Tottenham et son « cœur était ailleurs » lors de la démolition d’Arsenal, insiste Sol Campbell

in

Sol Campbell a remis en question l’état d’esprit de Harry Kane après une autre démonstration abjecte pour Tottenham dans leur « démolition » aux mains d’Arsenal.

Les buts d’Emile Smith Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang et Bukayo Saka en première mi-temps ont donné à l’équipe de Mikel Arteta une avance considérable à la mi-temps avant que Heung-min Son n’accorde un but de consolation aux visiteurs.

Kane n’a pas encore marqué en Premier League cette saison

Cela a été un début misérable pour l’homme des Spurs

C’était bel et bien un jour à oublier pour les Spurs et leur homme vedette Kane, qui n’a pas encore marqué en Premier League depuis qu’il s’est vu refuser un transfert à Manchester City.

Campbell, qui a joué pour les deux clubs, a donné son avis sur la situation dans laquelle se trouve actuellement le capitaine anglais.

L’ancien défenseur d’Arsenal et des Spurs a déclaré: “C’est difficile, tout le monde pensait que cet accord serait conclu [to Man City], votre corps est là mais votre tête et votre cœur sont ailleurs.

“D’une manière ou d’une autre, ils doivent s’arranger, d’une manière ou d’une autre, ils doivent dire” regardez cet accord est terminé, continuez, essuyons l’ardoise “, cela va être difficile parce qu’il pensait que cet accord allait être conclu .

Les choses n’auraient pas pu mieux se passer pour Mikel Arteta et Arsenal

“C’est un coup sec sur votre âme, votre cœur, votre esprit, Harry est un professionnel, il marquera des buts, mais de toute évidence, le mouvement qui n’a pas eu lieu a secoué le club et le club l’a un peu calmé.”

Ce fut un match énorme pour les deux managers, qui ont subi beaucoup de pression cette saison.

Arteta avait très mal commencé la saison avec trois défaites consécutives contre Brentford, Chelsea et Manchester City n’en marquant aucun. Cependant, ils ont depuis renversé la vapeur avec des victoires acharnées 1-0 contre Norwich et Burnley et maintenant cette victoire contre les Spurs.

Son homologue, Nuno Espirito Santo traverse maintenant ce que l’Espagnol a dû subir après avoir perdu trois au rebond après avoir battu Man City, Wolves et Watford en début de saison.

Arteta qui est finalement sorti souriant et cela a fait un immense plaisir à tous ceux qui sont associés au club, y compris Campbell.

Les choses s’annoncent sombres pour Santo et son équipe

“Pour moi, la connectivité de toute l’équipe et l’engagement ont époustouflé Tottenham, ils ne savaient pas quoi faire”, a-t-il ajouté.

«Tactiquement, je pense qu’ils étaient partout pour ce match en particulier, mais je pense que c’est plus que cela. Je pense qu’émotionnellement, certains joueurs ne sont tout simplement pas là, ils sont là physiquement mais mentalement, ils ne sont tout simplement pas là.

“Peut-être que le début de saison a masqué de nombreux problèmes fondamentaux à Tottenham et qu’il vient juste de se manifester.

“Tactiquement, Arsenal était tout simplement incroyable, juste sur le devant de la scène tout le temps, la première mi-temps, ils les ont époustouflés, ils n’avaient aucune réponse, Tottenham était tellement dépourvu de tout, c’était vraiment une démolition.”

Saka et co ont épaté les Spurs avec leurs prouesses offensives

Pour l’instant, les Spurs doivent se dépoussiérer et essayer de trouver une forme avant que leurs joueurs ne partent en mission internationale.

Le club est de retour en action en Europa Conference League cette semaine contre NS Mura avant d’affronter en forme Aston Villa au stade Tottenham Hotspur, cherchant à alléger la pression sur Santo.

