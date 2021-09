La saga derrière le dissipateur thermique plus petit de la nouvelle PS5, expliquée

Image : Sony

Au cours des dernières semaines, beaucoup de foin a été fait au sujet de la PlayStation 5, en particulier une nouvelle révision de la console Sony qui comprend un dissipateur thermique plus petit. Les premiers rapports critiquaient ce changement pour avoir entraîné une augmentation des températures pendant le fonctionnement, mais les craintes que cela n’affecte les performances ont principalement été écartées par des pannes plus approfondies grâce à Digital Foundry et Gamers Nexus.

Tout d’abord, passons en revue quelques statistiques techniques juste pour éliminer la merde ennuyeuse.

Le nouveau modèle PlayStation 5, que nous appellerons le CFI-1100 par opposition au modèle de lancement de la série CFI-1000, est 300 grammes (ou un peu plus d’une demi-livre) plus léger que son prédécesseur en raison de certains changements internes. Le dissipateur thermique – un élément matériel qui dissipe la chaleur des autres composants vitaux – est beaucoup plus petit dans le modèle CFI-1100, et une grande plaque de support en cuivre du modèle CFI-1000 est manquante, mais la configuration révisée comprend également un ventilateur avec des lames beaucoup plus grandes.

Oh, et le support est livré avec une nouvelle vis qui facilite sa fixation à la console à la main, ce qui est génial mais n’a probablement pas beaucoup d’incidence sur les performances.

La controverse sur le dissipateur thermique de la PlayStation 5 révisée a commencé avec une vidéo d’Austin Evans intitulée “La nouvelle PS5 est pire 😬”. Evans, un YouTuber populaire avec une histoire de pannes matérielles, est arrivé à cette conclusion surprenante après avoir noté que le CFI-1100 fonctionnait systématiquement plusieurs degrés plus chaud que le CFI-1000. Et bien qu’il ait été critiqué pour avoir enregistré les températures externes (c’est-à-dire l’échappement de la console) plutôt que les températures du matériel interne, cela a suffi à déclencher une tempête de plaintes selon lesquelles Sony réduisait la qualité de construction de la PlayStation 5 pour enfin faire un profit. sur la console.

En tant que tel, il appartenait aux détectives de Digital Foundry et Gamers Nexus de déchirer la console et de voir de quoi il s’agissait dans les nouvelles vidéos publiées plus tôt dans la journée. Leur conclusion ? Rien de tout cela n’a vraiment d’importance et il n’y a aucune raison de rechercher un modèle plutôt qu’un autre, d’autant plus qu’il est toujours difficile de trouver un modèle de PlayStation 5 en premier lieu.

“Les points à retenir des jours de test sont relativement simples”, a expliqué Richard Leadbetter de Digital Foundry sur Eurogamer. “[T]voici une amélioration des températures sur les régulateurs de tension, les températures de la mémoire sont meilleures à certains égards et pires [in] d’autres (mais toujours seulement quelques degrés de différence dans l’ensemble), et alors que le processeur principal peut bien [get] quelques degrés de plus, il n’y a aucune preuve que cela présente quelque chose qui mérite de s’inquiéter, en supposant que vous gardiez votre PS5 dans un endroit bien ventilé.

Si vous êtes un fan de pannes techniques (ou si vous voulez simplement voir quelques PlayStation 5 complètement vidés et remixés comme une sorte de monstre de Frankenstein), je vous recommande fortement de regarder les deux vidéos que nous avons incluses ci-dessus. Digital Foundry et Gamers Nexus sont deux des débouchés les plus respectés pour ce genre d’explorations, et c’est formidable de voir enfin ce problème réglé par des gens qui font plus que des aperçus superficiels de cette technologie complexe.