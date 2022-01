La saga des transferts de Tottenham se termine alors qu’Insigne accepte de déménager à Toronto

La poursuite de Lorenzo Insigne par Tottenham Hotspur a finalement pris fin alors que l’international italien a accepté de passer en MLS.

L’attaquant de 30 ans rejoindra l’équipe canadienne du Toronto FC à l’expiration de son contrat avec Naples cet été. L’accord durera jusqu’en juin 2026 et aurait une valeur de 12,4 millions de dollars par saison.

Tottenham est depuis longtemps un admirateur d’Insigne, et les liens se sont intensifiés lorsqu’il a entamé les 12 derniers mois de son contrat en Italie.

Les rapports de décembre ont indiqué Les éperons étaient «les plus proches» de l’atterrissage de l’avant large. Ils ont également révélé « l’amour » d’Antonio Conte pour ses capacités.

Mais Insigne quittera l’Europe pour participer à l’Amérique du Nord, un transfert surprenant étant donné qu’il pourrait encore jouer au plus haut niveau pendant encore quelques années.

En déplacement, le président de Toronto, Bill Manning, a déclaré : « C’est une journée historique et passionnante pour notre club.

« Lorenzo est un attaquant de classe mondiale au sommet de sa carrière. Il a été champion d’Europe avec l’Italie et a joué sur les plus grandes scènes au cours de sa carrière en club avec Naples.

« Lorenzo a le talent pour changer de jeu. Il joue le jeu avec joie et passion, et nos fans et supporters vont adorer le regarder en tant que membre de notre équipe. »

L’entraîneur-chef de Toronto, Bob Bradley, a ajouté : « Nous avons tous hâte que Lorenzo se joigne à nous cet été.

«Sa capacité à créer des occasions pour lui-même et ses coéquipiers est spéciale. Pour l’avoir observé pendant de nombreuses années, je sais aussi que c’est aussi un joueur qui travaille pour l’équipe. Lorenzo est le genre de joueur que l’on vient voir, car il y a toujours une chance qu’il fasse quelque chose d’inoubliable.

Insigne a disputé plus de 400 matches avec Naples jusqu’à présent, marquant 114 buts. Il a remporté deux Coppa Italias et une Super Coupe d’Italie au club.

Un regard sur les managers qui se sont retirés après les défaites de la FA Cup

Conte confirme le coup dur de Tottenham

Pendant ce temps, Conte a révélé que l’attaquant influent Son Heung-min sera absent pour plusieurs matchs.

« C’était une situation étrange » le directeur a dit. « Contre Chelsea, j’ai fait deux remplacements ensemble, Lucas Moura et Son. Pas pour blessure, leur soumis, mais pour essayer de leur donner 15 minutes de repos.

«Le lendemain, Son a ressenti un peu de douleur dans ses muscles, dans sa jambe et il a passé un scanner. Maintenant, nous devons faire les bonnes évaluations de la part des médecins. C’est une blessure.

« Je ne sais pas mais ils pourraient probablement rester sans séance d’entraînement jusqu’à la fin de ce cycle, avant la trêve internationale. »

LIRE LA SUITE: Les stars s’alignent pour Conte avec quatre facteurs ouvrant la voie au puissant coup d’État de Tottenham