La saga FP Santangelo | Ligne électrique ⋆ 10z virale

FP Santangelo est un ancien joueur de baseball des ligues majeures qui commente en couleurs les retransmissions télévisées des matchs des Nationals de Washington. Ce n’est pas ma tasse de thé, mais personne ne peut remettre en question sa connaissance et sa passion du jeu.

Il est également très populaire auprès de la base de fans, y compris les femmes, pour autant que je sache. Au cours de la saison de championnat des Nats, plusieurs femmes qui avaient été des fans occasionnels m’ont dit que le commentaire de Santangelo les avait aidées à apprendre les subtilités du baseball.

Plus tôt cette saison, Santangelo a été accusé d’avoir harcelé sexuellement une femme. La femme l’a accusé d’avoir fait des avances non désirées, de l’avoir ignoré lorsqu’elle lui a dit à plusieurs reprises d’arrêter, puis de l’avoir agressée sexuellement. Il a nié ces allégations.

L’employeur de Santangelo, le Mid-Atlantic Sports Network (MASN), a demandé à la Major League Baseball d’enquêter sur les allégations. La MLB a l’expertise pour gérer une telle enquête, cela semble donc être la bonne voie à suivre.

La question était de savoir si Santangelo serait autorisé à continuer à travailler pendant l’enquête, un processus qui risquait toujours de s’allonger et qui, en fin de compte, a pris environ deux mois et demi. La réponse? Il n’a pas été autorisé à le faire.

Il semble que cette décision n’était pas celle de MASN. Au contraire, l’équipe de baseball était responsable car elle a retiré son approbation pour que Santangelo diffuse ses matchs. Selon le Washington Post, le club est allé jusqu’à le refouler du stade début mai.

MASN était mécontent de la façon dont les Nats ont géré la situation. Son porte-parole a déclaré :

MASN prend au sérieux toute allégation de ce type, c’est pourquoi nous avons immédiatement informé la MLB. Surtout lorsqu’il s’agit d’allégations anonymes et non corroborées, une procédure régulière pour protéger la vie privée de toutes les personnes impliquées est essentielle. C’est pourquoi il était si surprenant que les Nationals soient si publics dans leurs accusations, alors même que la MLB poursuit son enquête.

Pourquoi les Nats ont-ils traité Santangelo, qui a servi le club loyalement (c’est un « homer » incorrigible) et efficacement pendant une décennie, si minable ? Peut-être parce que le club est « réveillé ». Peut-être pour apaiser les fans de gauche de l’équipe. Probablement pour les deux raisons, en mettant l’accent sur la dernière.

Maintenant, la MLB a enfin terminé son enquête. Il a trouvé des preuves insuffisantes pour étayer les allégations contre Santangelo. Vendredi, un porte-parole de la MLB a déclaré :

Le Commissariat et le MASN ont examiné la plainte anonyme déposée contre FP Santangelo. La MLB et le MASN n’ont trouvé aucune preuve que M. Santangelo ait enfreint les termes de son contrat de sous-traitance, de sa ligue ou des règlements de son réseau, et nous ne disposons pas non plus d’autres preuves à collecter. En conséquence, les lettres de créance de M. Santangelo ont été rétablies et il a repris ses fonctions ce soir.

Il sera intéressant de voir comment la base de fans, en particulier la partie féminine, considère désormais Santangelo. Je suppose qu’il a définitivement perdu l’affection de nombreux fans des Nats.

Si c’est le cas, c’est dommage. Il en va de même pour le fait que pendant plus de deux mois et demi, Santangelo a été laissé pendu et sans travail – et les fans ont été privés d’apprécier son commentaire – sur la base d’allégations anonymes et non corroborées d’inconduite sexuelle et d’agression.

Mais c’est la vie de nos jours. Si quoi que ce soit, Santangelo peut peut-être s’estimer chanceux de ne pas avoir perdu son emploi à cet âge de « je la crois ».