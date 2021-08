La saga Harry Kane « aime le poker » pour Daniel Levy alors que Harry Redknapp soutient le chef de Tottenham pour « tirer le meilleur parti » de Man City avant de vendre la star des Spurs

in

Harry Redknapp pense que le chef de Tottenham, Daniel Levy, traitera la saga Harry Kane comme un jeu de poker – et s’attend à ce que Man City finisse par avoir son homme.

Le dernier rebondissement d’un été dramatique a amené Kane à accuser Levy de revenir sur un gentleman’s agreement selon lequel il pourrait quitter cette fenêtre.

.

Kane sera-t-il un joueur des Spurs après la date limite des transferts, le 31 août ?

Il était entendu par le joueur de 28 ans que si les Spurs ne parvenaient pas à remporter un trophée ou à se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière, ils accepteraient une offre appropriée.

L’offre la plus élevée de Man City serait de 125 millions de livres sterling, mais Tottenham aurait cessé de répondre aux appels des champions de Premier League, qu’ils ont battus 1-0 sans Kane dimanche.

Les fans des Spurs ont semblé se retourner contre leur attaquant bien-aimé pendant le match, à la suite de la confusion suscitée par son absence non autorisée à l’entraînement ces dernières semaines.

Le camp de Kane suggère qu’une pause prolongée a été convenue, mais les Spurs ont apparemment annulé cela sans le communiquer directement avec le joueur, et l’échec du club à expliquer la question fait peut-être allusion à une tentative délibérée de faire participer les fans.

.

Kane veut désespérément se battre pour l’argenterie

.

Levy est resté ferme sur son évaluation de Kane

Redknapp connaît les tactiques de Levy mieux que quiconque, ayant travaillé sous la direction du célèbre négociateur féroce pendant quatre ans entre 2008 et 2012.

Et l’ancien manager de Tottenham estime que toute la saga est le moyen de Levy d’obtenir autant que possible pour Kane.

« Daniel adore ça, c’est un jeu de poker pour lui. C’est ce sur quoi il prospère », a déclaré Redknapp à talkSPORT.

“Il tiendra le coup et obtiendra chaque goutte qu’il pourra de Man City pour conclure l’accord.”

On pense que Tottenham est réticent à vendre pour moins de 150 millions de livres sterling – et Redknapp pense que cela aurait dû faire partie de l’accord du gentleman.

Avec Kane sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2024, Levy n’allait jamais être intimidé pour vendre son actif le plus précieux.

. – .

Redknapp était l’un des managers les plus performants que Levy ait eu chez Spurs

Jack Grealish, en revanche, a pu obtenir un transfert à l’amiable d’Aston Villa à Man City après que les géants de la Premier League eurent rencontré une clause de libération de 100 millions de livres sterling dans son contrat.

“S’il y a un accord, tout devrait être écrit”, a ajouté Redknapp. “Si ce n’est pas par écrit et qu’il n’y a pas de chiffre convenu, Daniel se retournera et dira:” Oui, j’ai dit que vous pouviez y aller, mais ce n’est pas parce que quelqu’un propose 30 millions de livres sterling que vous pouvez déménager! “”

Mais en fin de compte, Redknapp s’attend à ce que Kane soit un joueur de Man City avant la date limite du 31 août.

« Je pense qu’ils vont conclure un accord. Je pense que c’est une question de temps”, a-t-il ajouté.

« Finalement, ils vont conclure un accord et il passera à autre chose.

.

Redknapp s’attend à ce que Kane obtienne finalement son souhait

« Il est temps qu’il déménage maintenant. Daniel y regardera et pensera à cette fois l’année prochaine, il a encore un an de plus, ils n’obtiendront jamais l’argent qu’ils auront maintenant.

«Ils cherchent également à amener quelques joueurs. Ils ont signé un demi-centre et ils cherchent un attaquant. Daniel ne dépenserait pas beaucoup d’argent s’il ne savait pas qu’il récupérait de l’argent.

“Je vois Kane être un joueur de Man City avant la fin de la fenêtre.”

