La saga managériale de Crystal Palace s’achève avec l’ancien patron du Borussia Dortmund, Lucien Favre, sur le point de prendre la relève à Selhurst Park

Les organisations européennes et allemandes de commerce de jeux vidéo ISFE et GAME ont rejoint l’initiative Playing for the Planet de l’ONU. Dans des communiqués de presse distincts, l’ISFE a révélé qu’il visait la neutralité carbone d’ici 2022 pour son personnel administratif, tandis que GAME espère atteindre cet objectif d’ici 2021. « L’Alliance Playing for the […] More