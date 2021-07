La saga managériale de Tottenham terminée alors que l’ancien patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, est confirmé comme successeur de Jose Mourinho

Tottenham a nommé Nuno Espirito Santo comme nouvel entraîneur-chef – avec Daniel Levy confiant qu’il ramènera le football offensif et divertissant au club.

L’ancien patron des Wolves, qui a déjà eu des entretiens avec Everton et Crystal Palace, a signé un contrat de deux ans pour succéder à Jose Mourinho à la tête des Londoniens du nord.

GETTY

Santo est le nouveau patron des Spurs après une recherche longue et prolongée

Les Spurs recherchent le remplaçant de Mourinho depuis son limogeage le 19 avril et ont parlé à de nombreux managers depuis.

L’ancien patron Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Paulo Fonseca et Julien Lopategui ont tous été courtisés avant que le nouveau directeur général du football, Fabio Paratici, ne persuade le président Levy de confier le poste à Santo.

S’adressant au site Web du club après sa confirmation en tant que nouveau patron de la N17, Nuno a déclaré: “Lorsque vous avez une équipe de qualité et de talent, nous voulons rendre les fans fiers et en profiter.

« C’est un immense plaisir et honneur (d’être ici), il y a de la joie et je suis heureux et impatient de commencer le travail. Nous n’avons pas de jours à perdre et nous devons commencer à travailler immédiatement car la pré-saison commence dans quelques jours.

Le chef des Spurs, Levy, avait promis qu’il nommerait un manager qui “reviendrait au football avec le style pour lequel nous sommes connus” après une saison décevante qui a vu le club terminer septième de la Premier League.

Il insiste sur le fait que Santo correspond à ce dont les Spurs ont besoin et a remercié les fans pour leur patience alors que la recherche de direction s’éternisait.

Il a déclaré sur le site Web du club : « Tout d’abord, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Nuno au club.

« Nous tenons à remercier nos supporters pour toute leur patience tout au long de ce processus.

“J’ai déjà parlé de la nécessité de revenir à notre ADN fondamental de jouer au football offensif, divertissant et Fabio et je pense que Nuno est l’homme qui peut prendre notre groupe de joueurs talentueux, embrasser nos jeunes joueurs et construire quelque chose de spécial . “

Levy a enfin débarqué son nouveau patron après une longue recherche

Nuno devrait être en mesure de prendre le début de l’entraînement de pré-saison lundi, où les joueurs non impliqués dans le football international cet été retourneront à Hotspur Way.

Il est disponible depuis mai après la fin de son séjour de quatre ans chez les Wolves.

Le joueur de 47 ans a pris le relais à l’été 2017 et a immédiatement mené les Wolves hors du championnat avant de remporter deux septièmes places en Premier League.

Ils ont également atteint les quarts de finale de la Ligue Europa en 2019-2020, mais la perte de Diogo Jota et une blessure grave de Raul Jimenez ont vu le club s’effondrer à la 13e place la saison dernière.