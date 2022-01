La saga tragi-comique et sans fin de ‘Morbius’

Illustration Sony/Sonnerie

Le film de super-héros avec Jared Leto, peut-être lié à Spider-Man, a officiellement été retardé plus de fois que ‘New Mutants’ – et maintenant il sort le jour du poisson d’avril

2021 a été une année si unique pour la culture pop que l’un de ses interprètes les plus remarquables était Jared Leto, un acteur dont le style historiquement grinçant de Method s’est traduit par des performances de vol de scène face à Denzel Washington, Rami Malek, Lady Gaga et Al Pacino. Son accent dans House of Gucci ne l’a peut-être pas complètement absous de, par exemple, envoyer des rats, des préservatifs et des perles anales à d’anciens maîtres de casting, mais cela a suscité un peu plus d’intrigue pour son prochain projet. Après s’être écrasé et brûlé en tant que Joker dans l’univers étendu de DC avec un temps d’écran hilarant, l’acteur est sur le point de retourner dans le monde des super-héros avec Morbius, l’histoire d’origine de Sony Pictures pour l’anti-héros maussade et le méchant occasionnel de Spider-Man Morbius le vampire vivant .

Mais quand ce véhicule Leto verra le jour est devenu un mystère permanent. Pour tous ceux qui se sont aventurés dans une salle de cinéma depuis le début de la pandémie, l’existence de Morbius n’a rien de nouveau: la seule chose plus durable (et déroutante) que la promo AMC Theatres de Nicole Kidman sont les bandes-annonces du film, qui ont essentiellement été projetées avant chaque film au cours des 12 derniers mois. C’est parce que Morbius, comme de nombreux blockbusters avant lui, a dû faire face à des changements constants de date de sortie en raison de la pandémie et des dernières variantes de COVID perturbant un retour à la normale. Dans une autre chronologie – Docteur Strange, où en êtes-vous ? – Morbius aurait peut-être atteint sa date de sortie initiale du 10 juillet 2020.

Tout compte fait, Morbius a vu sa date de sortie décalée six fois en trois ans avant de s’installer récemment le 28 janvier 2022. Que Sony était prêt à mettre le film à la fin de Dumpuary – historiquement le mois où les studios se soulagent de projets qu’ils ont peu foi en—signalé qu’il espère que Morbius se nourrira du succès record de Spider-Man: No Way Home ou que le studio agite le drapeau blanc, car le film a l’air plutôt mauvais. Peut-être que c’est les deux – et je ne dis pas cela parce que j’ai vu la bande-annonce de Morbius environ 200 fois contre ma volonté, bien qu’être Clockwork Orange ait voulu regarder Jared Leto en vampire de mauvaise humeur n’a certainement pas aidé le cas du film.

Mais même si Morbius est sans doute le projet de super-héros le moins intéressant dans une année qui en regorge, Leto a gagné le bénéfice du doute après une année 2021 passionnante. Si l’acteur peut sauver des films aussi variés que The Little Things et House of Gucci en jouant un tueur en série suspect tout à fait effrayant et un failson bedonnant, respectivement, alors Morbius pourrait – mot clé, pourrait – effacer la barre très basse d’être un non-sens observable. Et si tout le reste échoue, Morbius est toujours prêt à se régaler de Dumpuary comme un joueur remplissant les statistiques d’une mauvaise équipe NBA.

Malheureusement, le destin (et COVID) est encore une fois intervenu. Avec la variante omicron conduisant à des taux de positivité sans précédent à travers le monde, Morbius est repoussé pour la septième fois et devrait maintenant ouvrir le 1er avril 2022. Oui, le film de super-héros le plus maudit depuis New Mutants pourrait sortir le Le poisson d’avril, une punchline parfaite pour un film qui a l’air si médiocre que Dylan O’Brien, entre tous, s’en moque sur Twitter.

J’ai entendu dire que c’était super bien, alors ils doivent continuer à le repousser parce que nous ne sommes pas encore capables de le gérer, parce que c’est tellement bien, que nous avons besoin de plus de temps pour évoluer en tant qu’espèce pour être mieux préparés à gérer un film ce bon https://t.co/fYfamkNQrX – Dylan O’Brien (@dylanobrien) 4 janvier 2022

En plus d’être aveuglé par la star de Teen Wolf, le voyage perpétuellement retardé de Morbius vers le grand écran semble être un destin approprié pour un projet qui manque d’identité ou de but en dehors des tentatives de Sony de capitaliser sur le battage médiatique de ses franchises Spider-Man et Venom . (S’il y a des Morbius Heads qui comptent les jours avant la sortie du film, ils ne sont pas très vocaux ; peut-être qu’un bon Wi-Fi est difficile à trouver en Transylvanie.)

Une chose que Sony pourrait faire pour sauver la réputation de Morbius, à la fois en tant que produit à l’écran et son état tragi-comique d’être encore plus retardé que New Mutants, est de clarifier un peu la continuité de son soi-disant univers cinématographique. On ne sait pas si Morbius se déroule dans l’univers qui présente Eddie Brock de Tom Hardy ou Peter Parker de Tom Holland, car de toute évidence, ce ne peut pas être les deux. Comme No Way Home l’a confirmé, Eddie et Venom font partie de leur propre univers, et le sortilège du docteur Strange les a envoyés par inadvertance – et temporairement – ​​au MCU, où ils ont traîné avec le barman Dani Rojas au Mexique. En bref : l’univers de Venom (le vers de Venom ? le vers de Sony ?) effronté. Pendant ce temps, après avoir sorti de loin le film le plus réussi de l’ère de la pandémie dans No Way Home, Sony semble prêt à faire tout ce qu’il faut pour faire un milliard de films Spider-Man supplémentaires, même si cela signifie attacher le personnage au MCU et broyer Tom La Hollande en poussière.

Quel est le rapport avec Morbius ? Un agent du FBI fait référence à « cette chose à San Francisco » dans la dernière bande-annonce, ce qui indique que Morbius se déroule dans le même univers que Venom, comme si la brève (et très mauvaise) impression de Venom de l’antihéros éponyme de Leto pour effrayer un criminel n’était pas assez. Et pourtant, Morbius demandera également à Michael Keaton de reprendre son rôle de vautour de Spider-Man: Homecoming, qui, associé à du street art Spider-Man légèrement dépassé dans les bandes-annonces, suggère que ce film se déroule dans le MCU. Alors que le film a du mal à trouver une date de sortie à appeler à la maison, rien n’a de sens – et je ne parle pas seulement de Jared Leto marchant dans les rues de New York en combinaison de prison.

Est-ce pour soi de trop penser à un film aussi idiot que Morbius et de créer un tableau du complot sur la relation continue de Sony avec le MCU ? Probablement, mais à moins que Morbius n’intègre les hijinks multivers du docteur Strange dans son intrigue, alors le film a quelques explications à faire. Si la pandémie a perturbé Morbius un peu comme le programme de programmation original du MCU, alors peut-être que cette extension du vers de Venom est bloquée dans le passé – ou peut-être que le désir de Sony d’avoir un autre repas au box-office était plus important que des choses embêtantes comme la continuité ou logique interne.

Bien sûr, pour confirmer l’un de ces soupçons, il serait utile de voir Morbius. Tant que la variante omicron est maintenue sous contrôle, nous saurons le poisson d’avril, de tous les jours, si Morbius peut profiter de l’élan récent de son acteur principal polarisant et transcender ses modestes attentes pour devenir un succès surprise comme Venom. En tout cas, s’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, laissez ce film enfin sortir à la septième fois de demander. Les vampires sont peut-être immortels, mais les cinéphiles ne peuvent supporter les bandes-annonces de Morbius que pendant un certain temps avant de plonger un pieu à travers un écran de projection.