La sagesse de Warren Buffett du philosophe français dans la lettre aux actionnaires – «Serviteur de cœur» | Monde | Nouvelles

L’homme de 90 ans, surnommé «l’Oracle d’Omaha», est connu pour ses investissements judicieux et ses conseils avisés. Ses remarques dans une lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway de 1985 ont refait surface – qui incluent une citation du philosophe français du 19ème siècle Auguste Comte. Dans la lettre, M. Buffett décrit sa décision de quitter les entreprises textiles défaillantes de Berkshire.

Dans la lettre, M. Buffet a écrit: «J’ai ignoré le conseil de Comte – » l’intellect devrait être le serviteur du cœur, mais pas son esclave « – et j’ai cru ce que je préférais croire. »

Comte a vécu de 1798 à 1857 et est connu pour son impact dans le domaine de la sociologie.

Les actions de classe A de Berkshire ont atteint un bénéfice record de 339 650 $ (224 000 £) à la clôture des actions mercredi.

M. Buffett contrôle actuellement une part de 38% dans la société qui possède de grandes marques telles que Fruit of the Loom et Duracell.

Le milliardaire a pris le contrôle de Berkshire Hathaway en 1965 alors qu’il s’agissait d’une entreprise textile en faillite.