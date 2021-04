La Saint-Georges DEVRAIT être marquée par un jour férié le 23 avril – résultats du sondage | UK | Nouvelles

La Saint-Georges est célébrée chaque année le 23 avril pour honorer la vie du saint patron de l’Angleterre. St George était un brave soldat romain qui a tué un dragon au troisième siècle, selon la légende. Il était également vénéré comme un martyr de la foi chrétienne et a perdu la vie en 303 après JC pour protester contre leur persécution.

Les gens à travers le pays célèbrent traditionnellement la journée avec des fêtes de rue et des étalages colorés du drapeau national rouge et blanc de St George.

Mais, au cours des deux dernières années, ils ont été étouffés par les restrictions relatives aux coronavirus.

L’anniversaire de la mort de St George n’est plus un jour férié en Angleterre, contrairement aux autres jours de saint patron.

La Saint-Patrick, le 17 mars, est une fête nationale en Irlande et en Irlande du Nord.

De nombreux utilisateurs des médias sociaux se sont rendus sur Twitter aujourd’hui et ont demandé que la Saint-Georges soit marquée de la même manière.

Un sondage ultérieur auprès de plus de 6000 lecteurs d’Express.co.uk a révélé que la Saint-Georges devrait être un jour férié en Angleterre.

L’enquête en ligne a eu lieu le vendredi 23 avril de 8 h 53 à 19 h 30 et a demandé à 6 170 lecteurs d’Express.co.uk: «La Saint-Georges devrait-elle devenir une fête nationale?»

Les résultats ont révélé que 93 pour cent (5 771) des répondants pensaient que c’était le cas et ont voté «oui».

Un peu plus de six pour cent (383) des personnes interrogées ont estimé que ce ne devrait pas être un jour férié et ont voté «non».

Pendant ce temps, moins d’un pour cent (16) des lecteurs sont restés incertains et ont déclaré qu’ils ne savaient pas.

Un certain nombre de lecteurs d’Express.co.uk ont ​​fait part de leurs sentiments dans la section des commentaires de l’histoire du sondage.

Un lecteur a écrit: “Oui, en effet, ce devrait être un jour de vacances.”

St George a ensuite été exécuté en 303 après JC pour avoir refusé de faire un sacrifice en l’honneur des dieux païens.

Cela a conduit les chrétiens du monde entier à célébrer la Saint-Georges à la date de sa mort.

Bien que la journée ne soit pas officiellement marquée par un jour de congé, elle est entourée d’un certain nombre de fêtes chrétiennes, notamment le vendredi saint et le lundi de Pâques.

Il y a deux autres dates de jours fériés en mai, y compris les jours fériés de mai le lundi 3 et les jours fériés de printemps le lundi 31.