La saison 1 de l’émission Apple TV+ ‘Home Before Dark’ désormais disponible gratuitement

Si vous attendez une autre occasion de rattraper certains contenus d’Apple Originals, l’émission télévisée dramatique Home Before Dark est actuellement disponible gratuitement.

Comme publié par Apple TV sur Twitter, “pour une durée limitée, vous pouvez regarder gratuitement la saison 1 de Home Before Dark, exclusivement sur Apple TV+”.

« Home Before Dark » est une série dramatique dramatique inspirée du reportage d’une jeune journaliste d’investigation, Hilde Lysiak. Réalisée et produite par Jon M. Chu, la série suit une jeune fille nommée Hilde (interprétée par Brooklynn Prince) qui déménage de la ville de Brooklyn à la petite ville au bord du lac que son père a laissée derrière elle. Pendant son séjour là-bas, sa poursuite acharnée de la vérité l’amène à dénicher une affaire froide que tout le monde en ville, y compris son propre père, s’est efforcé d’enterrer.

La série est produite par le showrunner Dana Fox, Jon M. Chu, Joy Gorman Wettels, Howard Deutch, Dara Resnik, Russel Friend, Garrett Lerner et Sharlene Martin. Il a été co-créé par Dana Fox et Dara Resnik. Le casting comprend Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Aziza Scott, Michael Weston, Joelle Carter, Jibrail Nantambu, Deric McCabe et Rio Mangini.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple fait la promotion de son contenu original de cette manière. L’année dernière, la société a créé une poignée d’émissions temporairement gratuites, telles que Little America, Servant, For All Mankind, Dickinson, Snoopy in Space, Helpsters, Ghostwriter et The Elephant Queen.

Maintenant, trois semaines après la fin de la deuxième saison de Home Before Dark, Apple fait la promotion de la première saison pour attirer de nouveaux abonnés.

Vous pouvez diffuser l’émission sur l’application TV sur votre iPhone, iPad, Mac, Apple TV, en tant que Smart TV et consoles de jeu sélectionnées. N’oubliez pas de consulter notre guide complet sur le contenu Apple TV+ ici.

