La saison 11 de The Walking Dead “est complètement différente” – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

La saison 11 de The Walking Dead sortira sur Fox le 23 août. En attendant la sortie, Norman Reedus (Daryl) a donné de nouveaux détails sur le dernier opus, promettant que les chapitres emmèneront le public dans des endroits “incroyables”.

«Nous avons fait les 10 premiers épisodes dans une seule direction, et cela impliquait principalement l’histoire de Maggie, plus nous essayons de gérer ce qui se passe en tant que groupe. Et puis tout d’un coup, nous avons pris un virage à 180 degrés, et maintenant c’est comme la chocolaterie de Willy Wonka. C’est complètement différent. Maintenant que nous faisons L’Exorciste, nos têtes tournent. Oui, nous sommes tous Linda Blair en ce moment. Je veux dire, les choses passent d’un western en noir et blanc à un film en technicolor Willy Wonka, et c’est dingue », a-t-il lâché dans une interview avec ComicBook.com.

Reedus a également taquiné que l’histoire de Daryl “devenait un combat encore plus important” et que la seconde moitié de la saison emmènerait le public dans un endroit “époustouflant”.

En plus de traiter du retour de Maggie et de l’histoire de Daryl, dans les nouveaux chapitres, les survivants feront face à l’arrivée du Commonwealth, ainsi que des Moissonneurs. La possible réapparition de Rick Grimes est également dans l’air du temps, puisqu’Andrew Lincoln n’a pas exclu de participer au dernier volet.

La saison 11 de The Walking Dead arrive sur Fox Spain le lundi 23 août. AMC diffusera une première partie de huit épisodes et plus tard, déjà en 2022, deux autres blocs seront diffusés, qui comprendront également huit chapitres chacun.

Source : Cependant