La saison 12 de «Blue Bloods» pourrait comporter une décision bouleversante de Frank Reagan de Tom Selleck

Les commissaires de police de la ville de New York vont et viennent dans la vraie vie, mais Frank Reagan de Tom Selleck occupe le poste depuis 11 ans sur Blue Bloods de CBS. Alors qu’il approche du début de sa 12e année, Frank pourrait envisager une décision qui changera sa vie. Dans une nouvelle interview de TV Guide Magazine, le showrunner de Blue Bloods Kevin Wade a taquiné la retraite possible de Frank.

Les scènes d’ouverture de la première de la saison 12 montrent Frank comme un “gars qui a tout vu, tout fait et [questions] est-ce qu’il le veut vraiment encore”, a déclaré Wade. En réalité, “c’était très clair cette année que si vous étiez un flic à New York, cela devait être incroyablement frustrant parce qu’il y a des crimes de rue endémiques”, a poursuivi Wade. “Pour tous les Reagan, [what] ils se sont inscrits pour – protéger et servir le public et appliquer la loi – se sent hors de portée.”

La saison présente également un autre différend entre Frank et le maire de New York, Peter Chase, joué par Dylan Walsh. Ils ne se sont jamais entendus depuis que Chase a pris ses fonctions et cela continuera. La principale préoccupation de Chase est de rendre la ville sûre pour les touristes après la pandémie. Wade a comparé Chase au maire de Jaws, qui a ignoré à plusieurs reprises les avertissements selon lesquels un grand requin blanc était dans l’eau.

Pendant ce temps, le fils de Frank, Det. Danny Reagan (Donnie Wahlberg) rencontre à nouveau la médium Maggie (Callie Thorne) lors de la première de la saison. Danny est tellement frustré par les fusillades de rue non résolues récemment qu’il demande l’aide de Maggie pour trouver un meurtrier. Elle est plus intéressée par le statut de célibataire de Danny, car il n’est sorti avec personne depuis que sa femme Linda (Amy Carlson) est décédée avant la saison 9 en 2018. “Elle [asks]’ Et cela le frappe – la clarté avec laquelle elle le voit », a déclaré Wade à TV Guide. « Sans gâcher le [scene’s] fin, ses paroles l’affectent. Il se réveille un peu.”

Bien que Frank envisage de prendre sa retraite, ne vous attendez pas à ce que Selleck quitte la série de si tôt. Dans une nouvelle interview avec Parade, Selleck a déclaré qu’il adorait faire la série et qu’il savait que l’annulation de la série laisserait ses collègues sans emploi. “Je veux rester avec Blue Bloods”, a déclaré Selleck au magazine. “Il y a beaucoup de carrières impliquées, donc tout le monde semble vouloir rester avec Blue Bloods et je suis juste ravi, disons-le ainsi. Tout le monde revient.”

Selleck est également occupé à travailler sur un mémoire et un autre film de Jesse Stone. Le seul problème maintenant est que lui et le romancier de Jesse Stone Michael Brandman envisagent de déplacer le personnage de Hallmark vers un autre point de vente. “J’ai toujours eu l’impression que Jesse souffrait un peu des contraintes de certaines des conventions de la télédiffusion. C’est un individu assez sombre”, a déclaré Selleck à Parade. “Ce sont des histoires d’adultes et je pense que nous pouvons les rendre encore plus avec un peu plus, pas de licence, mais de liberté. Donc je suis enthousiasmé, mais je n’ai rien. J’ai des agents et ils parlent.”