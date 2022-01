La saison 12 de League of Legends est lancée aujourd’hui avec de vastes changements

League of Legends saison 12 est lancé aujourd’hui, apportant avec lui une vaste collection de changements visuels et de nouvelles fonctionnalités avec lesquelles les invocateurs peuvent jouer alors qu’ils retournent dans le classement. Cela marque la douzième saison de League of Legends depuis son lancement en 2009, ainsi que le début de la première grande poussée de Riot en 2022.

Les joueurs qui espèrent entrer dans la nouvelle saison de League peuvent être choqués par l’ajout d’un tout nouveau personnage : Zeri. Ce tireur d’élite électrisant possède une grande variété de capacités qui mettent l’accent sur le mouvement et le stockage d’énergie pouvant être libérée lors d’énormes explosions de dégâts.

Les joueurs de la ligue pourront voter sur la prochaine refonte visuelle des champions qui ont désespérément besoin d’une cure de jouvence de haut en bas. Ceux-ci incluent Kogmaw, Nocturne, Tryndamere, Shyvana et Skarner. Je ne connais personne qui lit ceci, mais je croise les doigts pour le scorpion préféré de tous !

Nous obtenons également une sélection de petits changements tout aussi intéressants avec la saison 12. Les rangs reçoivent leur propre mise à niveau visuelle, afin que vous puissiez mieux montrer vos compétences avec style. Il y a aussi de nouvelles missions qui lancent la saison qui se déroulent d’aujourd’hui jusqu’au 13 janvier, donnant à ceux qui sont impatients de se lancer une chance de gagner de somptueux prix.

Wild rift reçoit également de gros ajouts, le plus important étant d’énormes changements de terrain. À chaque match, la carte aura pour thème l’un des quatre drakes élémentaires d’origine : infernal, nuage, océan ou montagne. Les champions à venir ont également été révélés, à commencer par Sett et Yummi avec le patch 3.0, tandis que Shen et Karma sont attendus avec le patch 3.1.

Enfin, des défis sont ajoutés à League of legends, permettant aux joueurs de travailler vers d’autres objectifs en dehors d’un nombre élevé de kills ou simplement de gagner des matchs. Ne laissez pas cela être une excuse pour jeter des jeux, vous devriez toujours jouer pour gagner !

Riot Games a récemment réglé son procès en cours pour discrimination fondée sur le sexe, qui a été intenté contre eux à la suite d’une enquête sur l’entreprise en 2018. Le développeur a accepté de donner 100 millions de dollars aux employées actuelles et anciennes du studio.