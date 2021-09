La saison 16 est “le prochain grand point d’ébullition” pour l’approche de contenu de Destiny 2

Cette année a été un tournant majeur pour Destiny 2. Après des expériences avec une approche centrée sur la saison du contenu de jeu en direct et de la narration à la suite des extensions majeures de 2018 et 2019, le modèle est devenu un point culminant du jeu au cours des mois. après Beyond Light en 2020. De nouvelles activités sont apparues tous les quelques mois, et plus que par le passé, elles s’ajoutent à un récit en cours qui s’appuie sur les saisons passées pour que Destiny 2 se sente plus comme un monde vivant qu’il ne l’a jamais été auparavant. .

Pour le développeur Bungie, cependant, il y a plus à affiner sur son approche saisonnière actuelle. Comme l’a expliqué le directeur créatif de Destiny 2, Joe Blackburn, le studio est satisfait de l’endroit où il a atterri en termes de développement narratif et de contenu d’activité, mais il existe encore des endroits où l’approche saisonnière prend le pas sur d’autres grandes sorties. La saison 16, la prochaine sur le dossier de Destiny 2, sortira le même jour que la prochaine extension de Witch Queen en février. Selon Blackburn, cette saison sera une autre grande étape dans l’évolution du contenu en direct de Destiny 2.

Lecture en cours : Destiny 2 : La reine des sorcières – Ce que vous devez savoir

“Je pense que la saison 16 va être le prochain grand point d’ébullition pour nous”, a déclaré Blackburn dans une interview avec GameSpot. “Nous avons vraiment eu des problèmes avec certaines de ces saisons qui se déroulent juste à côté de l’extension. Nous avons donc beaucoup réfléchi et déployé beaucoup d’efforts sur la façon dont nous voulons faire mieux cette fois-ci. Je veux dire, vous, en tant que un joueur inconditionnel de Destiny, sachez qu’il peut être difficile pour la saison d’avoir de l’importance quand elle sort une semaine [after the release of an expansion], et vous avez déjà des armes de raid, et vous vous dites : ‘Je ne sais pas si j’ai besoin de ça, est-ce que ce truc a vraiment de l’importance ?’ Nous sommes donc vraiment ravis de sortir la saison 16 avec Witch Queen cette fois-ci et d’avoir beaucoup de choses à faire et de s’engager pour les joueurs, et de voir vraiment la valeur immédiatement, non seulement pour vous donner des choses à faire pendant que vous montez de niveau, mais pour vous donner des trucs pendant que vous vous préparez pour certaines de ces activités de fin de partie.”

Blackburn a déclaré que certaines saisons de cette année avaient été anémiques en raison d’autres lancements de contenu importants, comme le Vault of Glass. Bungie a annoncé dans sa vitrine Witch Queen que 2022 verra deux nouveaux donjons, qui sont de grandes activités de fin de partie pour des équipes de trois joueurs, et deux nouveaux raids – l’un un raid Destiny 1 remanié comme VoG et l’autre entièrement nouveau. Avec ces grandes activités et leur butin au calendrier, Blackburn a déclaré que le studio voulait s’assurer que les saisons de 2022 ne soient pas éclipsées.

“Je pense que l’autre partie est vraiment, cela se résume à des récompenses”, a-t-il poursuivi. « J’ai été super content de [Seasons] 13, 14 et 15 en termes de récompenses et d’histoires. Mais nous faisions encore un peu de vol de la saison pour payer des choses comme les raids et je pense que les joueurs pouvaient encore le ressentir. La saison 14 est géniale, mais vous vous dites “Oh, l’un des exotiques est dans Vault of Glass.” Et donc si je suis un joueur saisonnier qui n’a pas cinq autres amis, cela peut sembler difficile. Nous essayons donc vraiment de nous assurer, alors que nous abordons quatre contenus de raid et de donjon par an, que les saisons sont toujours entièrement financées. Et que ces donjons et ces raids semblent être la cerise sur le gâteau, pas que nous retirons quelque chose de cette tarte. C’était une métaphore de dessert mixte.”

Bien que Bungie cherche peut-être encore à perfectionner le fonctionnement de son contenu saisonnier avec des ajouts majeurs tels que des extensions, le studio semble également satisfait du modèle qu’il a développé pour raconter des histoires saisonnières et diffuser du contenu saisonnier. L’approche narrative a été particulièrement impressionnante, créant quelque chose qui n’existe pas vraiment dans le monde des jeux vidéo : un monde du jeu qui est en constante évolution en raison de l’histoire qui y est racontée. Comme l’a dit le directeur général de Destiny 2 Justin Truman lors de l’interview, le monde de Destiny 2 aujourd’hui est différent du monde de Destiny 2 il y a un an.

Cependant, il a fallu beaucoup d’expérimentations pour trouver ce point, a déclaré Truman.

“Quand je repense à quelques années, je me souviens quand nous sommes passés pour la première fois des DLC aux saisons – Black Armory était celui, la saison de la forge. Nous avions une chose pendant des années où nous venions juste de trouver ces cool des idées, ces produits sympas, puis nous les sortions et, dans les bons cas, racontions des histoires sympas. Mais ensuite, nous ne les avons pas suivis », a déclaré Truman. “Nous démarrions un fil, puis nous le laissions simplement, puis entamions un autre fil et le laissions. Et j’ai été très heureux de la façon dont notre équipe narrative et notre équipe de direction créative ont vraiment pensé non pas à un seul, mais deux et trois ans plus tard, afin que nous puissions construire sur des rythmes comme l’Osiris révèle au début de cette saison que l’équipe a semé depuis un an. Cela s’est incrusté dans le contenu. Et donc je pense que l’une des choses qui nous voyons dans la différence de réaction maintenant que nous allons quelque part d’une manière claire, et on peut avoir l’impression que tous ces rythmes comptent, par rapport au nouveau monstre intéressant de la semaine [of previous seasons] ou peu importe.”

L’approche saisonnière de Destiny 2 ressemble actuellement beaucoup à une émission de télévision, avec de nouveaux rythmes d’histoire apparaissant chaque semaine avec l’ajout d’activités saisonnières nouvelles ou légèrement modifiées. Dans la saison 15, la saison de la colleuse, Bungie a commencé avec des activités « Override » à six joueurs sur plusieurs planètes différentes. Après quelques semaines de rotations Override, il a ajouté des missions “Expunge”, qui étaient des combats plus axés sur l’histoire à travers des niveaux linéaires. Chaque nouvelle semaine étoffait l’histoire avec des cinématiques et des dialogues supplémentaires alors que les joueurs travaillaient pour découvrir le mystère de la grande menace de la saison, la Nuit sans fin.

Blackburn a déclaré que Bungie considère Destiny à la fois comme une combinaison d’histoires saisonnières plus petites racontées au fil du temps et de moments plus importants dans les extensions – comme une combinaison d’émissions de télévision et de films remplissant un univers cinématographique.

“Ce n’est pas surprenant, nous tirons toujours beaucoup d’inspiration dans le divertissement de choses comme Disney”, a déclaré Blackburn. “Comme Disney Plus, je pense, est un excellent exemple de quelque chose que Destiny regarde et dit:” Hé, nous pouvons le faire aussi “, n’est-ce pas? Et donc vous regardez Marvel ou Star Wars et Disney Plus, et ils ont ceci sorte d’émissions télévisées de qualité S. Et puis ils disent: “Oh, au fait, nous laissons tomber des films de temps en temps.” Et en tant que fan de tout cela, en tant que fan de Marvel ou fan de Star Wars, il est facile pour vous de passer et de dire: “Hé, je suis dans cette émission. Et je veux regarder cette émission.” Ou, “Je veux juste regarder le film. Je serai juste une personne une fois par an.” Et nous voulons que Destiny se sente vraiment accessible aux gens qui sont juste dans les grandes campagnes de cuirassés et les gens qui se disent : “Non, c’est mon passe-temps. Comme si je voulais y jouer plus de 50 heures une fois par an. .'”

Mais Blackburn a également noté que si le studio et une grande partie de la communauté des joueurs semblent être satisfaits de la façon dont le contenu saisonnier fonctionne actuellement, le studio n’a pas nécessairement trouvé l’approche parfaite.

“Je pense que, dans l’ensemble, ce sur quoi nous voulons vraiment continuer, c’est de trouver le modèle qui fonctionne, puis de nous assurer que même si nous avons un modèle qui fonctionne, nous continuons à aller de l’avant, à itérer et à trouver des choses qui la communauté aime et n’aime pas, et aller de l’avant dans cette direction », a-t-il déclaré.

Le flux de contenu saisonnier – et les récompenses correspondantes – signifient que Bungie ajoute constamment au jeu, même si ces activités ne durent que l’année de leur sortie. Mais avec l’ajout constant par le jeu de nouveaux emplacements et activités dans ses extensions, le développeur doit continuer à faire face au problème de la taille du jeu et de certaines parties de celui-ci qui languissent.

Avec la sortie de l’extension Beyond Light, Bungie a résolu ce problème en supprimant des parties du jeu, en le plaçant dans ce que Bungie appelle le “Destiny Content Vault”. Les premières destinations de Destiny 2 – Io, Mercure, Titan et Mars – et toutes leurs activités et campagnes d’histoire associées ont été supprimées. Cela a réduit la taille de l’installation du jeu et fait de la place pour l’extension Beyond Light, mais cela reste une décision controversée avec la communauté. Cela signifie que des parties plus anciennes de l’histoire de Destiny 2 ne sont pas accessibles, et certains joueurs sont frustrés que le contenu pour lequel ils ont payé avec Destiny 2 et ses extensions précédentes, Curse of Osiris et Warmind, soit inaccessible.

Mais Bungie positionne également le Destiny Content Vault comme quelque chose à partir duquel l’ancien contenu peut revenir, apportant des expériences remaniées au jeu depuis aussi loin que Destiny 1. Cette année a vu la première version de ce genre: Vault of Glass, le premier Destiny original raid, a été remanié pour Destiny 2 et rendu gratuit pour tous les joueurs. Un autre raid gratuit Destiny 1 est également prévu pour 2022, dans le cadre du contenu saisonnier à venir.

“C’est un très réel, ce que nous appelons, un” problème américain “”, a déclaré Blackburn. “Là où c’est comme, techniquement, nous devons juste mordre certaines de ces balles qu’aucun de nous n’est ravi de mordre. Et donc il s’agit vraiment de, que pouvons-nous faire pour rendre cela aussi indolore que possible pour le joueur ? Et dans certaines façons, je pense, [it’s about], ‘Hé, y a-t-il un moyen que nous puissions [vault content so that] il y a un point positif, c’est comme si nous organisions le buffet. A quoi ressemblera Destiny dans 10 ans ? [With a] jeu qui a potentiellement eu 50 frappes faites pour cela, combien sont en direct au jeu à la fois ? Et [how does] tout ce qu’il y a dans le jeu a l’impression d’être aimé et touché ? Et c’était une chose qui, oui, donne l’impression que cela mérite sa place.”

“Et je dirai … quand je mettrai ma casquette de game designer, j’aimerais juste sortir de nouvelles suites qui sortent tous les deux ans et ensuite pouvoir tout construire à partir de zéro”, a ajouté Truman. “Et cela semblerait tellement plus facile que les choses avec lesquelles nous nous débattons. Mais ensuite, quand je mets le chapeau de la communauté, j’aime le fait que nous ayons un seul monde en évolution qui soit toujours là des années après que les joueurs se soient présentés pour la première fois et c’est toujours le bon endroit où aller. Et donc, ces problèmes sont difficiles, mais je suis heureux que nous nous attaquions à eux parce que ce que nous obtenons en échange, c’est cette communauté unique et ce monde en évolution.