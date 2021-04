La saison 18 de Top Chef a modifié la mise en quarantaine, mais il y a une autre raison pour laquelle Gail dit que c’était plus difficile pour les concurrents

L’enjeu est presque plus important cette année parce que l’industrie de la restauration a été tellement mise au défi. Et donc, franchement, dévasté, au bord de l’effondrement, que d’avoir une chance et d’avoir l’opportunité de montrer ce que vous pouvez faire à un public aussi large et la chance de renaître, c’est même une plus grande opportunité, non? Parce que la plupart de ces chefs ont perdu leur emploi, perdu leurs restaurants, ou les restaurants ont été fermés, ou ils ont été congédiés, ou ils ont dû congédier une centaine de personnes avant de participer à l’émission. Je veux dire, il y a tellement de traumatismes dans l’industrie. Ce n’est pas une conséquence de la façon dont cela a affecté l’industrie, c’est une cascade.