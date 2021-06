La saison 19 de NCIS a pris deux grandes décisions de casting pour combler les vides de Mark Harmon et Emily Wickersham

in

Gary Cole a récemment joué le rôle de Harrison Jackson III dans le spin-off Black-ish d’ABC Mixed-ish, qui a été annulé après deux saisons. Comme il ne semble pas qu’Alden Park de Cole prenne la relève en tant que chef d’équipe en l’absence de Gibbs, il n’est pas clair si Park passera du FBI à un poste différent dans le NCIS au début de la saison 19 ou s’il continuera à travailler pour le FBI. pendant le spectacle, agissant peut-être comme agent de liaison entre les deux organismes d’application de la loi. Quant à Jessica Knight de Katrina Law, elle a été présentée la saison dernière en tant qu’agent REACT (Regional Enforcement Action Capabilities Training Team), mais avec ses anciens membres de l’équipe morts et Knight ayant aidé nos personnages principaux dans leur enquête dans “Rule 91”, c’est facile imaginer qu’elle rejoindra l’équipe principale. Les autres crédits de Law incluent Arrow, la série de courte durée Training Day et Spartacus: Blood and Sand.