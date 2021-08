La saison 2 d’Animaniacs arrive à Hulu le 5 novembre

Animaniacs devrait revenir à Hulu plus tard cette année. La saison 2 de l’émission de comédie animée redémarrée débutera le vendredi 5 novembre. Une vidéo teaser de l’annonce de la date a été publiée – regardez-la ci-dessous:

La saison 2 d’Animaniacs comprendra 13 nouveaux épisodes. La série est produite par Hulu, Amblin Television et Warner Bros. Animation, avec Steven Spielberg de retour en tant que producteur exécutif.

Hulu a publié un synopsis pour la saison 2. Il se lit comme suit : « Yakko, Wakko et Dot reviennent pour une toute nouvelle saison de cette série emblématique et familiale avec quelque chose pour tout le monde : des parodies de la culture pop, des spectacles musicaux, des éliminations de méchants historiques , et même quelques conseils de sécurité importants.

“Rejoignez Warners et Pinky and the Brain alors qu’ils font des ravages partout où ils vont, du lot Warner Bros. à un concours de beauté international, même jusque dans l’espace. Gardez un œil sur les favoris de la saison 1, Starbox et Cindy, comme ainsi que certains personnages Animaniacs rejetés qui ont été laissés sur le sol de la salle de montage.”

Animaniacs Saison 1 est sorti en novembre 2020, plus de 20 ans après la fin de l’émission originale. Il a remporté quatre prix aux Daytime Emmys de cette année, remportant des prix à la maison pour la réalisation vocale, le montage, le storyboard et la meilleure chanson originale. Le spectacle a également été éclairé pour la saison 3.

L’original Animaniacs a duré cinq ans, d’abord présenté en 1993 sur Fox Kids, puis a été transféré à Kids ‘WB en 1995 avant de se terminer en 1998. La première diffusion de la série a duré 99 épisodes et a même eu un long métrage, Wakko’s Wish. Pour en savoir plus, consultez le regard de GameSpot sur tous les gags Animaniacs que nous ne pouvons pas croire qu’ils soient autorisés à la télévision.