La saison 2 de Bridgerton de Netflix vient de lancer un personnage très important des romans

Rupert Evans est probablement mieux connu du public pour son rôle dans The CW’s Charmed en tant que Harry Greenwood, mais l’acteur a fait ses débuts à l’écran il y a 20 ans. Evans a ensuite joué dans des films et des séries télévisées tels que Hellboy, North & South, Agora, World Without End, Fleming, et a également joué un rôle majeur dans The Man in the High Castle d’Amazon en tant que Frank Frink. Ceux qui ont vu Rupert Evans sur Charmed, cependant, sauront qu’il a souvent agi comme un puissant guide pour les charmés tout en apportant une classe supplémentaire à la série, donc Evans semble avoir exactement ce dont Edmund Bridgerton a besoin.