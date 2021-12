La saison 2 de ‘Cheer’ s’adresse à l’arrestation de Jerry Harris pour pornographie juvénile [TRAILER]

* La série Netflix « Cheer » est sur le point de revenir pour une deuxième saison et l’émission s’attaquera aux accusations de pornographie juvénile contre la star de la série en petits groupes Jerry Harris.

Nous avons précédemment signalé que Harris avait été arrêté fin 2020 pour des accusations de pédopornographie. À l’époque, le bureau du procureur américain a publié des preuves sexuellement explicites pour étayer les poursuites contre lui, notamment des photos et des captures d’écran de messages de Harris à ses victimes présumées. Harris a admis avoir échangé des photos et des vidéos avec des garçons mineurs (plus de 15 garçons) et les avoir sollicités à plusieurs reprises pour se connecter en personne.

Dans les captures d’écran, Harris aurait écrit à un adolescent sur Snapchat, qui effectuait une position de pom-pom girl appelée « l’aiguille », « Faites-le nu et prenez une vidéo et montrez-moi ». Dans un échange séparé, après que le garçon eut dit à Harris qu’il n’avait que 13 ans, il aurait demandé des photos du « visage du garçon…. et le butin. Après avoir cédé et envoyé des photos de ses parties intimes à Harris, il aurait rendu la pareille avec ses propres photos, dont une de lui en train de se masturber.

LIRE LA SUITE: Jerry Harris, star de ‘Cheer’, accusé d’agression sexuelle sur un garçon de 15 ans

Les procureurs ont déclaré que Harris avait « soigné » une victime depuis l’âge de 13 ans. Une fois que le garçon avait eu 15 ans, Harris l’aurait agressé sexuellement dans des toilettes publiques non verrouillées lors d’un événement d’acclamation en 2019.

« L’agression sexuelle par Harris de ce garçon dans un lieu aussi public, dans des toilettes publiques non verrouillées, lors d’un événement auquel ont assisté des dizaines d’adultes responsables démontre que Harris ne se soucie pas d’être pris en train de commettre ses infractions, ou ne peut tout simplement pas s’en empêcher » indiquait la note des procureurs.

À la suite de l’arrestation de Harris en septembre 2020 pour un chef d’accusation fédéral de pornographie juvénile, son porte-parole a nié les allégations à l’époque. « Nous contestons catégoriquement les allégations formulées contre Jerry Harris, qui se seraient produites lorsqu’il était adolescent », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Après le dépôt d’accusations supplémentaires en décembre 2020, Harris a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de crime, dont quatre chefs d’exploitation sexuelle d’enfants, un chef de recel de pornographie juvénile, un chef de voyage avec l’intention d’avoir des contacts sexuels illicites avec un mineur et un chef de séduction, selon Urban Hollywood 411.

La saison 2 de « Cheer » fait ses débuts le 12 janvier sur Netflix. Regardez la bande-annonce via le clip YouTube ci-dessus.