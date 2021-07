La saison 2 de Knockout City va à Hollywood, sortie la semaine prochaine z 10z viral

Ville KO a été un succès retentissant pour Electronic Arts et l’éditeur a présenté la deuxième saison du jeu de ballon chasseur multijoueur lors de son événement EA Play Live. Ville KOLa deuxième saison de commencera le 27 juillet pour toutes les plateformes, notamment PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows PC via Steam et Origin et Nintendo Switch.

Saison 2 de Ville KO, intitulé “Fight at the Movies”, verra les joueurs obtenir de toutes nouvelles récompenses à réclamer pendant qu’ils jouent, notamment de nouveaux skins, des ballons chasseurs, des animations, etc. Alors que nous savions déjà que d’autres cartes et listes de lecture allaient arriver, la bande-annonce d’EA Play Live nous donne un aperçu de ce à quoi s’attendre.

Grâce à la vidéo, nous pouvons voir que la nouvelle saison comportera une carte qui ressemble à un décor hollywoodien, avec des apparitions de robots géants, de châteaux et de gigantesques décors de films. Bien sûr, ce ne serait pas Ville KO sans que des batailles chaotiques aient lieu dans tous ces endroits. Les joueurs peuvent toujours essayer le jeu gratuitement jusqu’au Street Rank 25.

