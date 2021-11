Le retour de Netflix dans la maison ancestrale de Keyhouse a connu un succès retentissant. Faisant ses débuts sur la plate-forme le vendredi 22 octobre, Locke & Key Saison 2 a été instantanément lancée au sommet des classements de streaming de Netflix, où elle est maintenant restée pendant des semaines, alors que les abonnés se connectaient pour rattraper leur retard sur les frères et sœurs Locke – Kinsey, Bode, et Tyler – alors qu’ils continuaient à trouver les clés et le pouvoir spécial qu’ils détiennent chacun, tout en faisant face à la menace d’un méchant méchant voulant voler les clés pour leur propre plan.

La série populaire, une adaptation de la série de bandes dessinées à succès de Joe Hill du même nom, a fait ses débuts sur la plate-forme en février 2020. Elle suit les frères et sœurs Locke alors qu’ils emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, dans le Massachusetts à la suite du meurtre horrible. de leur père. Alors qu’ils s’adaptent à leur nouvel environnement, ils découvrent que la maison recèle des clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père et qui leur confèrent divers pouvoirs et capacités. Locke & Key met en vedette Jackson Robert Scott dans le rôle de Bode Locke, Connor Jessup dans le rôle de Tyler Locke, Emilia Jones dans le rôle de Kinsey Locke et Darby Stanchfield dans le rôle de Nina Locke.

Avec son lancement de la saison 2, Locke & Key a été immédiatement remis en lice pour le titre le plus populaire sur Netflix. Quelques jours après ses débuts, la série a décroché la troisième place dans la liste des 10 meilleurs films et dans la liste globale des 10 meilleurs films et séries, derrière Squid Game, qui est désormais le « plus grand lancement de série de Netflix » et Tu. Alors que l’émission est depuis tombée du Top 10 du classement général du streaming, Locke & Key se classe toujours au 10e rang parmi toutes les émissions sur Netflix derrière des titres comme Maid, Squid Game, You et Big Mouth, qui a récemment lancé sa cinquième saison.

Le succès renouvelé de la série après le lancement de la saison 2 n’est pas vraiment une surprise. Après que la série a fait ses débuts sur Netflix en février 2020, Locke & Key a profité d’une course de plusieurs semaines sur les listes des 10 meilleurs. La série dans son ensemble a bénéficié d’excellentes notes, obtenant actuellement une note de 76 % au tomatemètre de la part des critiques certifiés Rotten Tomatoes. La saison 2, cependant, a dépassé les notes de la saison 1, passant de 66 % de score au tomatemètre à 86 %.

Après la fin de la saison 2 sur l’épisode intitulé « Cliffhanger », les fans n’auront heureusement pas à attendre longtemps pour la saison 3. Quelques mois seulement après que Netflix a remis à l’émission un renouvellement de la saison 2, le streamer a repris la série pour une troisième saison en décembre. 2020, avec le teasing du co-showrunner Carlton Cuse, « nous avons des aventures incroyables en réserve pour la famille Locke dans la saison 3 ». La production de la saison 3 a commencé au début de 2021 et s’est terminée à la mi-septembre, ce qui signifie que le nouveau lot d’épisodes ne devrait pas être trop loin. Netflix n’a pas annoncé de date de sortie pour la saison 3 pour le moment.