La saison 2 de “Loki” aura un nouveau réalisateur alors que Kate Herron passe à autre chose

La première saison de Loki sur Disney+ s’est terminée en beauté. Dans son dernier épisode, la série présente Kang le Conquérant au MCU. De plus, le dard post-crédits a confirmé qu’il y aurait une deuxième saison. Malheureusement, nous ne savons presque rien de la saison à venir. Marvel n’a pas encore annoncé de date de sortie ni aucun membre de la distribution de retour. Mais vendredi, nous avons appris dans une interview que le réalisateur de Loki saison 1 ne sera pas impliqué dans la saison 2.

Loki la saison 2 a besoin d’un nouveau réalisateur

En parlant avec Deadline, la réalisatrice Kate Herron a révélé qu’elle ne reviendrait pas.

« Je ne reviens pas. J’ai toujours prévu d’être juste pour ça et pour être honnête, la saison 2 n’était pas dans le – c’est quelque chose qui vient de sortir et je suis tellement excitée », a déclaré Kate Herron. «Je suis vraiment heureux de le regarder en tant que fan la saison prochaine, mais je pense juste que je suis tellement fier de ce que nous avons fait ici et j’ai tout donné. Je travaille sur d’autres trucs qui n’ont pas encore été annoncés.

Herron a poursuivi en disant qu’elle aimerait retravailler avec Marvel si l’occasion se présentait. Pour l’instant, la réalisatrice dit qu’elle passe à “d’autres choses encore à annoncer”. Elle peut partir en sachant qu’elle a aidé à mettre en place l’un des conflits clés du MCU pour la phase 4.

Dans la même interview, Herron a également tenté de clarifier une question intéressante sur la saison 2 de Loki :

Kang est la variante, mais il n’est pas non plus techniquement Immortus. C’est un peu comme Sylvie, non ? C’est un personnage unique par rapport à notre histoire. He Who Remains est dans les bandes dessinées, mais la version de notre série était très différente. Il est plus proche d’Immortus, mais c’est un personnage unique pour notre histoire. Mais Kang est une variante de ce personnage.

Elle ne répondrait à aucune autre question sur l’avenir de Kang ou de l’acteur Jonathan Majors dans le MCU. Étant donné qu’elle n’est inscrite à aucun autre film ou série, elle ne le sait probablement pas.

