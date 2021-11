La saison 2 de Pokémon Unite est désormais disponible avec des skins sympas et des billets Aeos

Charizard a l’air de pouvoir vous frapper d’un pouce sur le terrain.Capture d’écran : TiMi Studio Group / Kotaku

La deuxième saison de Pokémon Unite est désormais disponible sur les appareils mobiles et sur Nintendo Switch. Surnommé Sun, Sun, Sunshine, il introduit des tonnes de nouveau contenu dans le populaire MOBA, y compris un autre pass de combat avec 90 niveaux à parcourir, ainsi que des holowear pour les monstres et d’autres récompenses.

L’attraction principale de cette deuxième saison est peut-être les nouvelles tenues pour Pokémon et les entraîneurs. Il y a trois développeurs TiMi Studio Group mis en évidence sur le Twitter du jeu : un pour Charizard, Crustle et Venusaur, tous principalement basés sur le fait de traîner au soleil. À l’exception de Charizard, qui semble porter un Gi traditionnellement porté dans les arts martiaux.

Les monstres ne sont pas les seuls à avoir un nouveau butin dans la saison deux. Comme vous pouvez vous y attendre avec une nouvelle passe de combat, vous pouvez personnaliser votre entraîneur avec un assortiment de produits cosmétiques. Cela inclut des choses comme des shorts et des sandales pour vraiment vous préparer au temps chaud que nous n’avons pas, du moins aux États-Unis.

Ceux qui jouent à Pokémon Unite depuis la première saison peuvent également réclamer des récompenses intéressantes maintenant que la deuxième saison du jeu a débuté. Par exemple, les joueurs de rang maître obtiennent 20 000 tickets pour avoir atteint ce niveau. Malheureusement, une nouvelle saison signifie une nouvelle réinitialisation du classement. Donc, si vous êtes bas dans le pool de rang maître, vous pouvez vous attendre à être ramené à environ la mi-vétéran cette fois-ci.

Lire la suite: Pokémon Unite cache le meilleur score pour empêcher les joueurs de quitter Rage, disent les développeurs

La saison 2 de Pokémon Unite arrive juste au moment où l’événement d’Halloween le plus grand et le plus excitant du jeu se termine. Il y a eu des changements sur Drednaw et Rotom, et nous avons finalement appris ce que font les citrouilles dans la dernière mise à jour. Selon un sondage publié par TiMi Studio Group en septembre, tout ce que nous voyons pourrait n’être qu’un prélude à ce qui attend le MOBA.