La saison 2 de Righteous Gemstones a enfin une date de première

Nos prières ont été exaucées !

C’est vrai, HBO Max a officiellement annoncé la date de sortie de la deuxième saison de The Righteous Gemstones. La série comique remplie de célébrités, avec John Goodman, Adam divin, Edi Patterson et Danny McBride, est de retour le 9 janvier avec plus de chant, de danse et de théâtre que jamais.

La saison de neuf épisodes, diffusée sur HBO et disponible sur HBO Max, commencera par deux nouveaux épisodes le soir de la première, suivis d’épisodes supplémentaires d’une demi-heure tous les dimanches. L’émission lauréate du Global Music Award, initialement diffusée en 2019 et déjà renouvelée pour une troisième saison, accueillera également à nouveau des acteurs récurrents tels que Walton Goggins et Grammy Award – artiste d’enregistrement primé, Jennifer orties.

Cette saison, la famille télévangéliste mondialement connue verra son monde bouleversé alors que des étrangers de son passé et de son présent tentent de ruiner leur empire. Avec leur longue histoire de déviance et de cupidité, il semble que les pierres précieuses aient joué avec le feu, comme dirait Nettles, et qu’elles les rattrapent enfin.