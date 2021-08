La saison 2 de “Sex/Life” arriverait bientôt

Bien que Netflix n’ait pas fait d’annonce officielle, il se murmure que le service de streaming a renouvelé son émission torride et controversée Sex/Life pour une deuxième saison. Le site Web d’articles aveugles What’s On Netflix affirme qu’une source a révélé cette information, après avoir correctement révélé le sort de séries comme Ozark, Fate: The Winx Saga et Warrior Nun. Prenez cette nouvelle avec un grain de sel, mais Netflix pourrait faire une annonce sexy assez bientôt.

Selon le synopsis officiel, “SEX/LIFE est l’histoire d’un triangle amoureux entre une femme, son mari et son passé qui jette un nouveau regard provocateur sur l’identité et le désir féminins.” Sarah Shahi incarne Billie Connelly (Sarah Shahi), une mère au foyer qui se languit de ses jours les plus fous avec son ex-petit ami Brad (Adam Demos), bien avant qu’elle ne s’installe avec son mari Cooper (Mike Vogel). Flashbacks, fantasmes et tensions à la maison s’ensuivent.

Une scène particulière de Sex/Life est devenue un incontournable sur TikTok, le “Sex/Life Challenge” prenant le contrôle des pages For You des utilisateurs. Dans le défi, les personnes aveugles réagissent à l’épisode 3 à 19 minutes et 50 secondes, où Cooper espionne Brad au gymnase et le suit dans la douche des vestiaires, où il est plein de nudité frontale.

Les démos se sont ouvertes à Entertainment Weekly à propos de tout mettre à nu pour les scènes graphiques de Sex/Life. “J’étais d’accord avec ça parce que tu as lu le script et tu sais dans quoi tu t’embarques depuis le début”, a expliqué l’acteur australien. “Donc, je ne pense pas que vous vous inscririez à une émission après avoir lu les scripts, puis refuseriez à la dernière minute. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas discuter du niveau de confort, ce qu’ils nous ont permis d’avoir – et avec le coordinateur de l’intimité, donc je me sentais beaucoup plus en sécurité.”

Non seulement Sex/Life fait sensation sur les réseaux sociaux, mais Shahi et Demos sortent ensemble dans la vraie vie après s’être rencontrés sur le plateau. « J’ai dit : « Eh bien, c’est un grand verre d’eau. » Quand j’ai rencontré Adam pour la première fois, j’ai été vraiment époustouflé par lui”, a déclaré Shahi à PEOPLE. “Nous nous sommes rencontrés dans la bande-annonce de maquillage et nous nous sommes entendus instantanément.” Ils ont tous les deux le même goût pour la musique, le whisky et les tequilas. La star de L Word a également été impressionnée par Demos “en tant que personne et tout ce que je savais, c’est que j’en voulais plus”. Elle a qualifié le fait d’agir à ses côtés de “privilège” et l’a qualifié d'”incroyable” dans la série.