La saison 2 de Shadow and Bone de Netflix a déjà été écrite, confirme le showrunner .

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Netflix avait renouvelé l’adaptation sur petit écran de la série de livres fantastiques “Grishaverse” de Leigh Bardugo. Ombre et os pour une deuxième saison.

Maintenant, sur Twitter, le showrunner et producteur exécutif Eric Heisserer a révélé que les scripts de la deuxième saison récemment annoncée sont déjà écrits et qu’il espère commencer la production le plus tôt possible.

Enfin: fin avril, j’ai fait une pause sur Twitter pour gérer le dernier mois intimidant d’écriture de S2, et cela a fait des merveilles pour ma santé mentale. Alors je vais à nouveau disparaître dans l’ombre. Mes amis, si vous m’avez contacté ici, désolé de vous avoir manqué ! Pas de personnes en deuil, pas de funérailles. 🐐 – Eric Heisserer (en pause) (@HIGHzurrer) 7 juin 2021

«En janvier, Netflix nous a envoyés écrire les scripts dans l’espoir que nous nous renouvellerions et que nous puissions démarrer immédiatement. C’est une pratique courante, mais il est tout aussi courant que vous écriviez tout cela et que vous ne soyez pas repris. Nous sommes donc chanceux et ravis de continuer », déclare Heisserer.

Dans un monde coupé en deux par une barrière massive de ténèbres perpétuelles, où des créatures surnaturelles se régalent de chair humaine, une jeune soldate découvre un pouvoir qui pourrait enfin unir son pays. Mais alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, des forces dangereuses complotent contre elle. Les voyous, les voleurs, les assassins et les saints sont maintenant en guerre, et il faudra plus que de la magie pour survivre.

Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Barnes (Général Kirigan), Danielle Galligan (Nina Zenik) et Calahan Skogman (Matthias Helvar) est prêt à reprendre ses rôles dans la deuxième saison, des détails supplémentaires sur le casting étant révélés à une date ultérieure.

La première saison de Shadow and Bone est disponible en streaming maintenant sur Netflix.