Après être devenu la plus grande série originale de Netflix de tous les temps, Squid Game aurait été renouvelé pour une deuxième saison. Lors d’un événement célébrant le spectacle à Los Angeles, le créateur Hwang Dong-hyuk a confirmé que la très populaire saison sud-coréenne reviendrait pour une deuxième saison sur la plate-forme, taquinant: « J’ai presque l’impression que vous ne nous laissez pas le choix! » Pour le moment, Netflix n’a pas fait d’annonce officielle pour le renouvellement de la saison 2 de Squid Game.

Le renouvellement de la saison 2 n’est pas aussi surprenant. Débutant sur la plate-forme le 17 septembre et suivant un groupe de personnes invitées à participer à une série de jeux pour enfants de la vie ou de la mort avec la chance de gagner des millions de dollars, Squid Game est devenu un succès instantané. La série a immédiatement fait ses débuts au sommet des charts mondiaux de streaming de Netflix et a dominé les conversations et les tendances sur les réseaux sociaux.

COMEBACK SQUID : Hwang Dong-hyuk, le réalisateur, créateur, scénariste de #SquidGame dit que la série sera de retour avec plus d’aventures Gi-hun. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy – AP Entertainment (@APEntertainment) 9 novembre 2021

