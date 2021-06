La saison 2 de Stargirl de DC présente la fille de Green Lantern ⋆ 10z viral

Stargirl de DC et le gang sont de retour dans la bande-annonce de la saison 2 que The CW vient de lâcher ! Courtney, notre principale dame jouée par Brec Bassinger, est informée par le reste de la nouvelle Justice Society of America que leur travail est essentiellement terminé. Ils ont vaincu le méchant alors qu’y a-t-il d’autre ? Malheureusement, plus de méchants, comme ils l’apprennent bientôt. Eclipso (Nick Tarabay) et The Shade (Jonathan Cake) sont les nouveaux ennemis, avec une pincée de désordre chaud de tout le monde Cindy aka Shiv (Meg DeLacy) comme un vieil ennemi.

Ce n’est pas la seule chose qui menace la nouvelle Justice Society of America. Être adolescent et les douleurs de croissance qui accompagnent le fait d’être si jeune sont également dans l’esprit de nos jeunes héros. Courtney en particulier doit faire face à sa mère et à son beau-père au courant de ses aventures de super-héros et l’appeler au besoin pour la fonder et lui montrer qu’il existe un monde en dehors du simple fait d’être un super-héros. On parie que le reste de la bande va faire face à la même chose mais à des doses différentes car Courtney ne peut pas être la seule à avoir des problèmes d’adolescente.

Ensuite, il y a toute la Green Lantern. Ysa Penarejo a fait ses débuts en tant que Jade, la fille de Green Lantern Alan Scott. Cette jeune actrice est connue pour ses rôles dans Project Mc² et Red Ruby. Dans les bandes dessinées, Alan Scott est l’OG Green Lantern et l’un des membres fondateurs de la Justice Society of America. Jennie-Lynn Hayden et Todd Rice sont ses enfants qui ont été séparés de Scott et élevés par des parents adoptifs. Jennie-Lynn a commencé à développer des pouvoirs en raison de la connexion de son père avec Starheart et après un certain temps a pris l’identité de Jade.

Je suis particulièrement excité de savoir pourquoi Jade est entrée par effraction dans la maison de Stargirl et se bat contre notre héros alors qu’un simple coup à la porte et une explication auraient pu rendre les choses un peu plus fluides. Mais ce serait trop facile pour Stargirl de DC et nous priverait d’une scène de combat entre ces deux jeunes femmes, le genre d’introduction dont elles se souviendront pour toujours.

Voyons ce que nous avons vu d’autre sur Internet aujourd’hui !

La star du Diable s’habille en Prada, Adrian Grenier, admet enfin que Nate est le méchant de cette histoire. (via Huffpost) Thor: La star de Love and Thunder, Chris Hemsworth, nous laisse sans voix avec sa routine d’entraînement intense. (via Comicbook.com) Le loup de Yellowstone “21” est un père, un oncle doux et attentionné et le genre de modèle dont nous avons besoin. (via : Le règne de Wolf 21 de Rick McIntyre)

J’ai lu dans un terrier de lapin la vie du loup 21 de Yellowstone, qui semble avoir été l’équivalent loup du Bouddha croisé avec Batman. De toute sa vie, il n’a jamais perdu un combat et n’a jamais tué un ennemi vaincu. Quelle légende. pic.twitter.com/oAHudUq6p5 – Zack Stentz (@MuseZack) 14 juin 2021

Les Funko Pops Demon Slayer sont tout aussi adorables que vous vous en doutez. (via EW) Youtube a apparemment interdit les publicités pour la politique, l’alcool, les médicaments sur ordonnance et les jeux d’argent sur la page d’accueil. (via The Hollywood Reporter) Apple Original The Morning Show présente une bande-annonce pour sa prochaine saison qui sera diffusée le 17 septembre. (via Twitter)

#TheMorningShow sera de retour le 17 septembre uniquement sur Apple TV+. Les choses ont définitivement changé depuis la dernière fois que vous vous êtes connecté, et vous ne voudrez pas le manquer. #AppleOriginals https://t.co/87VSBbv0RA pic.twitter.com/6BF7lOkstA – L’émission du matin (@TheMorningShow) 14 juin 2021

Bon début de semaine et bon lundi !

(image : la capture d’écran CW)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]