La saison 2 de Sweet Magnolias de Netflix prend enfin de l’ampleur, alors préparez-vous pour la soirée Margarita

Maintenant, si vous ne vous souvenez pas d’Erik, eh bien, je pense que vous n’avez peut-être pas prêté toute l’attention à Sweet Magnolias Saison 1, car il a fait une bonne impression lors de ses, relativement rares, passages à l’écran. Cette série n’est rien sans ses complications romantiques, et Erik (qui est le sous-chef du restaurant Dana Sue), a passé toute la saison à entretenir un coup de cœur pour Helen. Comme vous vous en souvenez peut-être, cependant, Helen est rapidement revenue avec son ex-petit ami de plus de 20 ans, Ryan, quand il est retourné soudainement en ville, et même si Helen aimait Erik, elle ne l’a vu. comme un ami. À la fin, cependant, Helen et Ryan s’étaient à nouveau brisés le cœur, et elle et Erik se rapprochaient plus que jamais.